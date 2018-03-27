Кабмин утвердил правила предоставления субсидий на создание авиационных сервисных центров

МОСКВА , 27 марта. / ТАСС /. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которым утверждены правила предоставления субсидий на создание сети авиационных сервисных центров по послепродажному техобслуживанию самолетов Sukhoi Superjet 100 и МС-21. Документ опубликован во вторник на сайте правительства

"Субсидия предназначена для обеспечения бесперебойной эксплуатации отечественных самолетов Sukhoi Superjet 100 и перспективных МС-21 путем создания распределенной сети авиационных сервисных центров, предоставляющих услуги по оперативному обеспечению эксплуатантов этих воздушных судов запасными частями и средствами наземного обслуживания", — говорится в пояснительной записке к постановлению.

SSJ-100 — первый гражданский самолет, разработанный в России. Относится к семейству региональных судов, дальность полета базовой версии — 4,4 тыс. км, вместимость — 98 пассажиров. Его производство началось в 2011 году. За рубежом SSJ-100 эксплуатируется, в частности, в Мексике и в Ирландии , крупнейший эксплуатант в России — "Аэрофлот"

МС-21 — российский проект семейства ближне— и среднемагистральных реактивных пассажирских узкофюзеляжных самолетов. Разработка лайнеров семейства ведется ПАО «Корпорация „Иркут“ при участии ОАО „Опытно-конструкторское бюро им. А. С. Яковлева“ (входят в состав ОАК ). 28 мая 2017 года опытный МС-21-300 совершил первый полет в Иркутске

Субсидии будут предоставляться российским компаниям на создание, в том числе за рубежом, сети авиационных центров, оказывающих поддержку по системе 24/365. Кроме того, изготовителям воздушных судов частично возместят затраты на формирование первоначального склада запасных частей покупателей самолетов, а также на обеспечение средствами наземного обслуживания и переподготовку авиационного персонала.

»Принятое решение направлено на создание и развитие сети авиационных сервисных центров по послепродажному техническому обслуживанию отечественных воздушных судов нового типа", — отметили в правительстве. В федеральном бюджете в 2018 году на эти цели предусмотрено 1,13 млрд рублей, на 2019 и 2020 годы -1,22 и 2,41 млрд рублей.