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Кабмин утвердил правила предоставления субсидий на создание авиационных сервисных центров
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Кабмин утвердил правила предоставления субсидий на создание авиационных сервисных центров 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которым утверждены правила предоставления субсидий на создание сети авиационных сервисных центров по послепродажному техобслуживанию самолетов Sukhoi Superjet 100 и МС-21. Документ опубликован во вторник на сайте правительства.
"Субсидия предназначена для обеспечения бесперебойной эксплуатации отечественных самолетов Sukhoi Superjet 100 и перспективных МС-21 путем создания распределенной сети авиационных сервисных центров, предоставляющих услуги по оперативному обеспечению эксплуатантов этих воздушных судов запасными частями и средствами наземного обслуживания", — говорится в пояснительной записке к постановлению.
SSJ-100 — первый гражданский самолет, разработанный в России. Относится к семейству региональных судов, дальность полета базовой версии — 4,4 тыс. км, вместимость — 98 пассажиров. Его производство началось в 2011 году. За рубежом SSJ-100 эксплуатируется, в частности, в Мексике и в Ирландии, крупнейший эксплуатант в России — "Аэрофлот".
МС-21 — российский проект семейства ближне— и среднемагистральных реактивных пассажирских узкофюзеляжных самолетов. Разработка лайнеров семейства ведется ПАО «Корпорация „Иркут“ при участии ОАО „Опытно-конструкторское бюро им. А. С. Яковлева“ (входят в состав ОАК). 28 мая 2017 года опытный МС-21-300 совершил первый полет в Иркутске.
Субсидии будут предоставляться российским компаниям на создание, в том числе за рубежом, сети авиационных центров, оказывающих поддержку по системе 24/365. Кроме того, изготовителям воздушных судов частично возместят затраты на формирование первоначального склада запасных частей покупателей самолетов, а также на обеспечение средствами наземного обслуживания и переподготовку авиационного персонала.
»Принятое решение направлено на создание и развитие сети авиационных сервисных центров по послепродажному техническому обслуживанию отечественных воздушных судов нового типа", — отметили в правительстве. В федеральном бюджете в 2018 году на эти цели предусмотрено 1,13 млрд рублей, на 2019 и 2020 годы -1,22 и 2,41 млрд рублей.
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