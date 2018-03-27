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Корабли «Метель» и «Разлив» ТОФ уничтожили морские и воздушные цели «противника» в заливе Петра Великого
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Корабли «Метель» и «Разлив» ТОФ уничтожили морские и воздушные цели «противника» в заливе Петра Великого 

ТК «Звезда» 40 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Экипажи корбали устанавливают радиоэлектронные помехи, совершают маневры на морских полигонах и уходят от воздушного удара.
В заливе Петра Великого корабли Приморской флотилии Тихоокеанского флота выполняют «курсовую задачу №2».
Малые ракетные корабли «Метель», «Разлив» и катера обнаруживают, сопровождают и уничтожают морские и воздушные цели условного противника.
Экипажи устанавливают радиоэлектронные помехи, совершают маневры на морских полигонах и уходят от воздушного удара.
Противника имитируют малый ракетный корабль «Иней» и противолодочный самолет Ил-38.
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