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В Японии появились «мобильные амфибийные силы»
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В Японии появились «мобильные амфибийные силы» 

Российская Газета 7 часов назад
Фото: Аргументы и Факты
Структура Сил самообороны Японии претерпела ряд изменений. В частности было создано объединенное командование пятью армиями. Оно будет более эффективно координировать действия подразделений во время учений и осуществлять оборонительную функцию в случае внешней угрозы.
Кроме того, в стране появились «мобильные амфибийные силы», которые будут состоять из двух тысяч морпехов. Главной их задачей станет возврат отдаленных японских островов между Кюсю и Тайванем в случае их захвата возможным противником. Об этом пишет ТАСС.
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