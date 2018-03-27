День войск национальной гвардии

27 марта отмечается День войск национальной гвардии Российской Федерации , установленный указом президента РФ от 16 января 2017 года. В целях сохранения преемственности воинских традиций дата празднования приходится на день, ранее именовавшийся Днем внутренних войск Министерства внутренних дел России , на основе которых были созданы войска национальной гвардии Российской Федерации.

Общепризнанной датой рождения внутренних войск являлся день 27 марта (по старому стилю) 1811 года, когда указом императора Александра I штатные губернские роты и команды передислоцировались в губернские столицы и из них были сформированы воинские батальоны внутренней стражи, ставшей одной из важнейших частей охранительной системы государства.

С 1816 года батальоны внутренней стражи составили Отдельный корпус внутренней стражи. Он просуществовал до 1864 года, когда его функции были переданы местным войскам. В 1886 году были созданы конвойные команды, которые образовали конвойную стражу империи. Местные войска и конвойная стража являлись частью охранительной системы российского государства.

После Октябрьской революции 1917 года советская власть создала свои органы охраны и защиты. Наряду с Красной армией были сформированы войска вспомогательного (или специального) назначения, включавшие вооруженные формирования различных ведомств, нуждавшихся в боевой силе.

В 1919 году Совет рабочей и крестьянской обороны принял постановление об объединении всех войск вспомогательного назначения и создании войск внутренней охраны республики (ВОХР). Впоследствии войска ВОХР неоднократно реорганизовывались (с 1920 года — войска внутренней службы (ВНУС), с 1922 года — войска Государственного политического управления (ГПУ), с 1923 года — войска Особого государственного политического управления (ОГПУ), с 1934 года — внутренняя охрана Народного комиссариата внутренних дел (НКВД), а с 1937 года — внутренние войска НКВД СССР (с 1946 года МВД СССР)), но их задачи оставались прежними — защита населения от любой угрозы, в том числе и внешней.

В Великой Отечественной войне соединения и части войск НКВД сражались с врагом в приграничных районах, защищали Москву Ленинград (ныне Санкт-Петербург), Брестскую крепость, Киев, Одессу, Воронеж, Сталинград (ныне Волгоград ), обороняли Северный Кавказ, вели тяжелые бои на Курской дуге. Они сыграли важную роль в развертывании партизанского движения на оккупированной врагом территории. Одной из задач внутренних войск в годы войны являлось обеспечение радиопротиводействия противнику. Войска НКВД несли также гарнизонную службу в освобожденных районах, охраняли железные дороги, военные заводы и другие важнейшие объекты, конвоировали и охраняли военнопленных, вели борьбу с бандитизмом.

После войны внутренним войскам дополнительно было поручено охранять научно-исследовательские учреждения, предприятия атомной промышленности и ракетостроения. Были созданы спецкомендатуры, на базе которых в последующем возникли спецчасти внутренних войск. В 1966 году в составе внутренних войск были созданы специальные моторизованные части милиции.

Военнослужащие внутренних войск участвовали в ликвидации последствий аварий на комбинате «Маяк» в 1957 году, на Чернобыльской АЭС в 1986 году. В 1988-1991 годах на них была возложена задача по ликвидации последствий межнациональных конфликтов в Средней Азии, Закавказье и Приднестровье.

После распада Советского Союза соединения и воинские части внутренних войск МВД России продолжали выполнять служебно-боевые задачи: участвовали в охране общественного порядка, обеспечивали общественную безопасность и режим чрезвычайного положения; охраняли важные государственные объекты и специальные грузы, исправительно-трудовые учреждения; осуществляли конвоирование осужденных и лиц, заключенных под стражу.

Для повышения эффективности противодействия современным вызовам и угрозам и в целях обеспечения государственной и общественной безопасности указом президента России Владимир Путин от 5 апреля 2016 года была образована Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации.

Основой новой силовой структуры стали внутренние войска МВД России. В состав Росгвардии также вошли органы управления и подразделения МВД России по контролю в сфере оборота оружия, частноохранной деятельности, специальные отряды быстрого реагирования (СОБР) и отряды мобильные особого назначения (ОМОН) территориальных органов внутренних дел, Центр специального назначения сил оперативного реагирования и авиации МВД России, авиаподразделения министерства. В состав Росгвардии также вошел кинологический отдел главного штаба внутренних войск. В ее ведение были переданы ФГУП «Охрана» и лицензионно-разрешительная служба. В начале 2017 года к ФГУП «Охране» Росгвардии была присоединена «Ведомственная охрана объектов промышленности Российской Федерации» Минпромторга . В ведение Росгвардии с начала 2018 года было передано осуществление контрольного отстрела огнестрельного оружия.

В результате Росгвардия объединила в своей структуре два полнофункциональных блока. Это силы специального и оперативного назначения, как силовая компонента для прямого противодействия актам внутренней агрессии. А также подразделения, обеспечивающие непосредственную охрану объектов различных секторов экономики, осуществляющие функции государственного контроля за иными формами охранной деятельности в стране, и оборотом оружия, в том числе используемого в деятельности негосударственных структур безопасности.

В 2017 году подразделения Росгвардии успешно решили задачи при проведении контртеррористических операций, в ходе которых совместно с другими силовыми ведомствами было нейтрализовано 62 бандита, уничтожено 250 схронов и тайников, изъято из незаконного оборота более 1100 единиц оружия и свыше 97 тысяч боеприпасов. Силами СОБРа и ОМОНа при проведении специальных операций, обезврежено 126 вооруженных групп, освобождено 27 заложников. Из незаконного оборота изъято пять тысяч единиц огнестрельного оружия. Войска национальной гвардии приняли участие в обеспечении безопасности граждан и правопорядка при проведении более чем 32 тысяч публичных мероприятий, более 28 тысяч спортивных, которые посетили около девяти миллионов человек. Подразделениями вневедомственной охраны пресечено более 80 тысяч правонарушений в отношении охраняемого имущества физических и юридических лиц. Обеспечена безопасность около миллиона квартир и более 170 тысяч мест хранения имущества граждан.

Директором Федеральной службы войск национальной гвардии РФ — главнокомандующим войсками национальной гвардии России является генерал армии Виктор Золотов