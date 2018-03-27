27 марта отмечается День войск национальной гвардии Российской Федерации, установленный указом президента РФ от 16 января 2017 года. В целях сохранения преемственности воинских традиций дата празднования приходится на день, ранее именовавшийся Днем внутренних войск Министерства внутренних дел России, на основе которых были созданы войска национальной гвардии Российской Федерации.
Общепризнанной датой рождения внутренних войск являлся день 27 марта (по старому стилю) 1811 года, когда указом императора Александра I штатные губернские роты и команды передислоцировались в губернские столицы и из них были сформированы воинские батальоны внутренней стражи, ставшей одной из важнейших частей охранительной системы государства.
С 1816 года батальоны внутренней стражи составили Отдельный корпус внутренней стражи. Он просуществовал до 1864 года, когда его функции были переданы местным войскам. В 1886 году были созданы конвойные команды, которые образовали конвойную стражу империи. Местные войска и конвойная стража являлись частью охранительной системы российского государства.
После Октябрьской революции 1917 года советская власть создала свои органы охраны и защиты. Наряду с Красной армией были сформированы войска вспомогательного (или специального) назначения, включавшие вооруженные формирования различных ведомств, нуждавшихся в боевой силе.
В 1919 году Совет рабочей и крестьянской обороны принял постановление об объединении всех войск вспомогательного назначения и создании войск внутренней охраны республики (ВОХР). Впоследствии войска ВОХР неоднократно реорганизовывались (с 1920 года — войска внутренней службы (ВНУС), с 1922 года — войска Государственного политического управления (ГПУ), с 1923 года — войска Особого государственного политического управления (ОГПУ), с 1934 года — внутренняя охрана Народного комиссариата внутренних дел (НКВД), а с 1937 года — внутренние войска НКВД СССР (с 1946 года МВД СССР)), но их задачи оставались прежними — защита населения от любой угрозы, в том числе и внешней.
В Великой Отечественной войне соединения и части войск НКВД сражались с врагом в приграничных районах, защищали Москву и Ленинград (ныне Санкт-Петербург), Брестскую крепость, Киев, Одессу, Воронеж, Сталинград (ныне Волгоград), обороняли Северный Кавказ, вели тяжелые бои на Курской дуге. Они сыграли важную роль в развертывании партизанского движения на оккупированной врагом территории. Одной из задач внутренних войск в годы войны являлось обеспечение радиопротиводействия противнику. Войска НКВД несли также гарнизонную службу в освобожденных районах, охраняли железные дороги, военные заводы и другие важнейшие объекты, конвоировали и охраняли военнопленных, вели борьбу с бандитизмом.
После войны внутренним войскам дополнительно было поручено охранять научно-исследовательские учреждения, предприятия атомной промышленности и ракетостроения. Были созданы спецкомендатуры, на базе которых в последующем возникли спецчасти внутренних войск. В 1966 году в составе внутренних войск были созданы специальные моторизованные части милиции.
Военнослужащие внутренних войск участвовали в ликвидации последствий аварий на комбинате «Маяк» в 1957 году, на Чернобыльской АЭС в 1986 году. В 1988-1991 годах на них была возложена задача по ликвидации последствий межнациональных конфликтов в Средней Азии, Закавказье и Приднестровье.
После распада Советского Союза соединения и воинские части внутренних войск МВД России продолжали выполнять служебно-боевые задачи: участвовали в охране общественного порядка, обеспечивали общественную безопасность и режим чрезвычайного положения; охраняли важные государственные объекты и специальные грузы, исправительно-трудовые учреждения; осуществляли конвоирование осужденных и лиц, заключенных под стражу.
Для повышения эффективности противодействия современным вызовам и угрозам и в целях обеспечения государственной и общественной безопасности указом президента России Владимир Путин от 5 апреля 2016 года была образована Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации.
Основой новой силовой структуры стали внутренние войска МВД России. В состав Росгвардии также вошли органы управления и подразделения МВД России по контролю в сфере оборота оружия, частноохранной деятельности, специальные отряды быстрого реагирования (СОБР) и отряды мобильные особого назначения (ОМОН) территориальных органов внутренних дел, Центр специального назначения сил оперативного реагирования и авиации МВД России, авиаподразделения министерства. В состав Росгвардии также вошел кинологический отдел главного штаба внутренних войск. В ее ведение были переданы ФГУП «Охрана» и лицензионно-разрешительная служба. В начале 2017 года к ФГУП «Охране» Росгвардии была присоединена «Ведомственная охрана объектов промышленности Российской Федерации» Минпромторга. В ведение Росгвардии с начала 2018 года было передано осуществление контрольного отстрела огнестрельного оружия.
В результате Росгвардия объединила в своей структуре два полнофункциональных блока. Это силы специального и оперативного назначения, как силовая компонента для прямого противодействия актам внутренней агрессии. А также подразделения, обеспечивающие непосредственную охрану объектов различных секторов экономики, осуществляющие функции государственного контроля за иными формами охранной деятельности в стране, и оборотом оружия, в том числе используемого в деятельности негосударственных структур безопасности.
В 2017 году подразделения Росгвардии успешно решили задачи при проведении контртеррористических операций, в ходе которых совместно с другими силовыми ведомствами было нейтрализовано 62 бандита, уничтожено 250 схронов и тайников, изъято из незаконного оборота более 1100 единиц оружия и свыше 97 тысяч боеприпасов. Силами СОБРа и ОМОНа при проведении специальных операций, обезврежено 126 вооруженных групп, освобождено 27 заложников. Из незаконного оборота изъято пять тысяч единиц огнестрельного оружия. Войска национальной гвардии приняли участие в обеспечении безопасности граждан и правопорядка при проведении более чем 32 тысяч публичных мероприятий, более 28 тысяч спортивных, которые посетили около девяти миллионов человек. Подразделениями вневедомственной охраны пресечено более 80 тысяч правонарушений в отношении охраняемого имущества физических и юридических лиц. Обеспечена безопасность около миллиона квартир и более 170 тысяч мест хранения имущества граждан.
Директором Федеральной службы войск национальной гвардии РФ — главнокомандующим войсками национальной гвардии России является генерал армии Виктор Золотов.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников