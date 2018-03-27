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Более 2 тыс. военнослужащих и свыше 700 единиц боевой и специальной военной техники задействованы в учении в Ленинградской области РФ
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Более 2 тыс. военнослужащих и свыше 700 единиц боевой и специальной военной техники задействованы в учении в Ленинградской области РФ 

ИА Синьхуа 57 минут назад
Санкт-Петербург, 26 марта /Синьхуа/ — Более 2 тыс. военнослужащих и свыше 700 единиц боевой и специальной военной техники, а также вертолеты Ми-35 и Ми-8АМТШ и беспилотные летательные аппараты задействованы в учении с подразделениями мотострелковой бригады в Ленинградской области.
По сообщению пресс-службы Западного военного округа, учение началось сегодня на полигоне Лужский. Военнослужащим мотострелковой бригады предстоит отработать вопросы блокирования и уничтожения условных незаконных вооруженных формирований.
На завершающем этапе, который пройдет в середине недели, подразделения бригады выполнят боевые стрельбы из вооружения танков Т-72Б3 и самоходных гаубиц «Мста-С», буксируемых артиллерийских орудий «Нона-К», реактивных систем залпового огня «Град», «Ураган», «Смерч». —0—
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