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Комиссия командования РВСН начала контрольную комплексную проверку Оренбургского ракетного объединения
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Комиссия командования РВСН начала контрольную комплексную проверку Оренбургского ракетного объединения 

ТК «Звезда» 45 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Воинские части и подразделения будут проверены по всем составляющим и критериям боевой готовности, боевого дежурства, а также будут проведены зачеты по знанию предметов боевой подготовки.
В соответствии с планом подготовки Ракетных войск стратегического назначения на 2018 год комплексной группой Командования РВСН проводится проверка Оренбургского объединения.
В ходе проведения проверки будет проведено командно-штабное учение под руководством командующего РВСН генерал-полковникаСергея Каракаева.
Воинские части и подразделения будут проверены по всем составляющим и критериям боевой готовности, боевого дежурства, а также будут проведены зачеты по знанию предметов боевой подготовки.
Цель учения — оценка слаженности действий частей и подразделений соединения, практических действий и навыков командования, военнослужащих в ходе подготовки и выполнения мероприятий приведения в боевую готовность, отработки нормативов в любых условиях обстановки и времени суток.
В общей сложности в проведении проверки и учения будет задействовано около 3000 военнослужащих и более 300 единиц техники.
В данном КШУ на качественно новом уровне будут отрабатываться вопросы маскировки подвижных грунтовых ракетных комплексов.
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