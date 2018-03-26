Комиссия командования РВСН начала контрольную комплексную проверку Оренбургского ракетного объединения

Воинские части и подразделения будут проверены по всем составляющим и критериям боевой готовности, боевого дежурства, а также будут проведены зачеты по знанию предметов боевой подготовки.

В соответствии с планом подготовки Ракетных войск стратегического назначения на 2018 год комплексной группой Командования РВСН проводится проверка Оренбургского объединения.

В ходе проведения проверки будет проведено командно-штабное учение под руководством командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева

Воинские части и подразделения будут проверены по всем составляющим и критериям боевой готовности, боевого дежурства, а также будут проведены зачеты по знанию предметов боевой подготовки.

Цель учения — оценка слаженности действий частей и подразделений соединения, практических действий и навыков командования, военнослужащих в ходе подготовки и выполнения мероприятий приведения в боевую готовность, отработки нормативов в любых условиях обстановки и времени суток.

В общей сложности в проведении проверки и учения будет задействовано около 3000 военнослужащих и более 300 единиц техники.

В данном КШУ на качественно новом уровне будут отрабатываться вопросы маскировки подвижных грунтовых ракетных комплексов.