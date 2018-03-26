Более 7 тысяч граждан поступили на военную службу по контракту благодаря работе пунктов отбора Северного флота

Первые пункты отбора в регионах базирования сил Северного флота появились в 2012 году. Сегодня они активно проводят агитационно-разъяснительную работу о преимуществах службы в Вооружённых Силах России

Архангельске, За время работы в составе Северного флота пункты отбора на военную службу по контракту, расположенные в Мурманске Сыктывкаре и Кандалакше, оформили личные дела и направили на военную службу более 7 тыс. жителей Крайнего Севера.

Первые пункты отбора в регионах базирования сил Северного флота появились в 2012 году. Сегодня они активно проводят агитационно-разъяснительную работу о преимуществах службы в Вооружённых Силах России среди граждан, пребывающих в запасе.

Личный состав пунктов отбора постоянно участвует в масштабных акциях «Военная служба по контракту — твой выбор!», которые традиционно проходят в городах субъектов Российской Федерации в преддверии государственных праздников и культурно-массовых мероприятий местного масштаба.

Недавно специалисты пунктов отбора продемонстрировали свои профессиональные навыки в работе с гражданами, изъявившими желание поступить на военную службу по контракту, в рамках проведения первого этапа нового конкурса «Лучший пункт отбора на военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации». Конкурсной комиссией оценивалось качество информационно-агитационной работы и эффективность выполнения пунктами отбора задач по предназначению.