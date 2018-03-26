В Калининградской области проходит учение радиотехнических подразделений ПВО Балтийского флота

Специалистам предстоит выполнить нормативы по развертыванию РЛС, обнаружению воздушных целей и выдаче информации о них на командный пункт зенитных ракетных подразделений, оснащенных комплексами С-300 и С-400.

Калининградской области проходит тактическое учение с подразделениями радиотехнического полка соединения ПВО Балтийского флота, оснащенных современными радиолокационными станциями «Небо», «Гамма» и комплексами средств автоматизации.

Специалистам предстоит выполнить нормативы по развертыванию РЛС, обнаружению воздушных целей и выдаче информации о них на командный пункт зенитных ракетных подразделений, оснащенных комплексами С-300 и С-400.

Радиолокационные станции позволяют контролировать воздушное пространство на удалении в несколько сотен километров. Информация о воздушной обстановке от всех радиолокационных подразделений мгновенно поступает на пункты управления.

Учение носит плановый характер, в нем задействовано около 500 военнослужащих и более 50 единиц вооружения и военной и специальной техники.