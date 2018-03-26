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Почему так сложно потопить авианосец
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Почему так сложно потопить авианосец 

Naked-Science.ru 35 минут назад
Фото: Naked-Science.ru
Наиболее совершенными авианесущими кораблями считают новейшие авианосцы типа «Джеральд Р. Форд». Они станут правопреемниками знаменитых кораблей типа «Нимиц». На борту одного «Джеральда Р. Форда» несут службу более пяти тысяч человек, а авиагруппа насчитывает 90 летательных аппаратов: самолетов, вертолетов и БПЛА.
Неудивительно, что вопрос безопасности авианосца стоит остро. «Джеральд Р. Форд» имеет сразу несколько рубежей обороны, которые в теории могут быть эффективны против самых разных противокорабельных средств. Впрочем, стопроцентной эффективности никто, конечно, не обещает.
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