Почему так сложно потопить авианосец

Наиболее совершенными авианесущими кораблями считают новейшие авианосцы типа « Джеральд Р. Форд ». Они станут правопреемниками знаменитых кораблей типа «Нимиц». На борту одного «Джеральда Р. Форда» несут службу более пяти тысяч человек, а авиагруппа насчитывает 90 летательных аппаратов: самолетов, вертолетов и БПЛА.

Неудивительно, что вопрос безопасности авианосца стоит остро. «Джеральд Р. Форд» имеет сразу несколько рубежей обороны, которые в теории могут быть эффективны против самых разных противокорабельных средств. Впрочем, стопроцентной эффективности никто, конечно, не обещает.