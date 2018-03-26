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Первый замглавы Балашихи поздравил военнослужащих с Днем войск Росгвардии
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Первый замглавы Балашихи поздравил военнослужащих с Днем войск Росгвардии 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Первый заместитель главы Балашихи Алексей Коваль поздравил военнослужащих дивизии имени Ф. Э. Дзержинского с Днем войск национальной гвардии России.
Торжественное мероприятие прошло в гарнизонном доме офицеров «Реутово» дивизии имени
Ф. Э. Дзержинского. В нем приняли участие около 500 человек: генералы, прапорщики, офицеры и солдаты дивизии, родственники погибших военнослужащих и ветераны. Военнослужащих также поздравил командир дивизии имени
Ф. Э. Дзержинского
Дмитрий Черепанов и депутат Московской областной думы Николай Черкасов.
От имени главы города Балашиха Сергея Юрова и от себя лично сердечно поздравляю вас с вашим профессиональным праздником — Днем войск национальной гвардии. В этот день мы чествуем тех, кто отдает долг родине, кто стоит на защите и обеспечивает безопасность наших граждан
— Алексей Коваль, первый заместитель главы Балашихи.
Он отметил, что сегодня Росгвардия — это профессиональный, хорошо оснащенный, очень слаженный коллектив, который способен в кратчайшие сроки выполнять любые высокопоставленные задачи в любой точке нашей страны.
Я поздравляю вас с праздником, желаю вам всем здоровья, новых побед и мирного неба над головой
— Алексей Коваль, первый заместитель главы Балашихи.
Он наградил почетными грамотами главы Балашихи 10 военнослужащих дивизии имени
Ф. Э. Дзержинского
за образцовое выполнение служебных обязанностей, усердие и высокие показатели в боевой подготовке.
День войск национальной гвардии России был установлен Указом Президента РФ № 10 от 16 января 2017 года и отмечается 27 марта. Целью праздника является сохранение преемственности воинских традиций и повышение престижа службы в войсках национальной гвардии России.
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