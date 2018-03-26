Первый замглавы Балашихи поздравил военнослужащих с Днем войск Росгвардии

Торжественное мероприятие прошло в гарнизонном доме офицеров «Реутово» дивизии имени

Ф. Э. Дзержинского. В нем приняли участие около 500 человек: генералы, прапорщики, офицеры и солдаты дивизии, родственники погибших военнослужащих и ветераны. Военнослужащих также поздравил командир дивизии имени

Ф. Э. Дзержинского

Дмитрий Черепанов и депутат Московской областной думы Николай Черкасов

От имени главы города Балашиха Сергея Юрова и от себя лично сердечно поздравляю вас с вашим профессиональным праздником — Днем войск национальной гвардии. В этот день мы чествуем тех, кто отдает долг родине, кто стоит на защите и обеспечивает безопасность наших граждан

— Алексей Коваль, первый заместитель главы Балашихи.

Он отметил, что сегодня Росгвардия — это профессиональный, хорошо оснащенный, очень слаженный коллектив, который способен в кратчайшие сроки выполнять любые высокопоставленные задачи в любой точке нашей страны.

Я поздравляю вас с праздником, желаю вам всем здоровья, новых побед и мирного неба над головой

— Алексей Коваль, первый заместитель главы Балашихи.

Он наградил почетными грамотами главы Балашихи 10 военнослужащих дивизии имени

Ф. Э. Дзержинского

за образцовое выполнение служебных обязанностей, усердие и высокие показатели в боевой подготовке.

День войск национальной гвардии России был установлен Указом Президента РФ № 10 от 16 января 2017 года и отмечается 27 марта. Целью праздника является сохранение преемственности воинских традиций и повышение престижа службы в войсках национальной гвардии России.