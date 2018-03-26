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Британский самолет‐разведчик изучил обстановку в Балтийском регионе
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Британский самолет‐разведчик изучил обстановку в Балтийском регионе 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Разведывательное воздушное судно Королевских ВВС RC‐135W, оснащенное средствами для ведения радиоэлектронной разведки на дальних дистанциях, в течение нескольких часов летал возле границ России в Балтийском регионе, сообщил «Интерфакс».
Самолет британской авиации с номером ZZ665 покинул базу Уоддингтон в Англии и приблизился к границам Ленинградской и Псковской областей, после чего проследовал в сторону Литвы, где кружил, изучая ситуацию в Калининградской области.
Активность западной авиации вблизи российских границ, фиксировалась на протяжение всей прошлой недели. В отдельные дни в регионе Балтики, а также над морскими границами на Черном море были зафиксированы разведывательные самолеты США, Великобритании, Франции, Дании и других стран, состоящих в НАТО. В выходные линию разграничения на Донбассе изучал американский беспилотник, покинувший авиабазу на Сицилии.
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