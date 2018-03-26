В Сети появились кадры с задержанного российского корабля 

Один из каналов YouTube опубликовал видеозапись, на которой можно увидеть российское рыболовецкое судно «Норд», задержанное украинскими пограничниками в Азовском море. На нескольких планах видно пришвартованное к пирсу судно, а также людей в военной форме, которые заполняют документы.
Корабль, задержанный в 15 милях от Обиточной косы, был направлен в порт Бердянска вместе с десятью членами экипажа. По сообщению на сайте украинской Генпрокуратуры, в данный момент заведено уголовное дело по факту въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее. «Норд» вышел из порта в Керчи.