СМИ: «Терминаторы» приедут в Подмосковье уже на этой неделе

Боевые машины поддержки танков «Терминатор» пройдут по Красной площади 9 мая. Парадный расчет из десяти БМПТ приедет в Подмосковье на этой неделе, рассказал агентству ТАСС источник в силовых структурах.

Впервые об участии в Параде Победы новых боевых машин объявил заместитель министра обороны Юрий Борисов . Они станут одной из новинок торжества.

Разработчик «Терминатора», "Уралвагонзавод" , построил БМПТ на базе танка Т-90А. Башню с него сняли, а в корпус установили пару курсовых автоматических гранатомета АГС-17Д. Экипаж расширили до пяти человек: механика-водителя, наводчика, командира и двух операторов АГС.

Вместо танковой башни «Терминатор» получил блок вооружения с двумя 30-миллиметровыми пушками, пулеметом Калашникова и 4 управляемыми ракетами «Атака».

Двигатель у «Терминатор», скорее всего, также от танка Т-90А. Бронемашина разгоняется до 60 километров в час. А топлива в баках хватает на 550 километров.