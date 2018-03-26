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СМИ: «Терминаторы» приедут в Подмосковье уже на этой неделе
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СМИ: «Терминаторы» приедут в Подмосковье уже на этой неделе 

Вести.Ru 32 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Боевые машины поддержки танков «Терминатор» пройдут по Красной площади 9 мая. Парадный расчет из десяти БМПТ приедет в Подмосковье на этой неделе, рассказал агентству ТАСС источник в силовых структурах.
Впервые об участии в Параде Победы новых боевых машин объявил заместитель министра обороны Юрий Борисов. Они станут одной из новинок торжества.
Разработчик «Терминатора», "Уралвагонзавод", построил БМПТ на базе танка Т-90А. Башню с него сняли, а в корпус установили пару курсовых автоматических гранатомета АГС-17Д. Экипаж расширили до пяти человек: механика-водителя, наводчика, командира и двух операторов АГС.
Вместо танковой башни «Терминатор» получил блок вооружения с двумя 30-миллиметровыми пушками, пулеметом Калашникова и 4 управляемыми ракетами «Атака».
Двигатель у «Терминатор», скорее всего, также от танка Т-90А. Бронемашина разгоняется до 60 километров в час. А топлива в баках хватает на 550 километров.
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