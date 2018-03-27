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Парадные «Терминаторы» прибудут в Подмосковье к концу недели
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Парадные «Терминаторы» прибудут в Подмосковье к концу недели 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Боевые машины огневой поддержки «Терминатор» впервые в этом году будут участвовать в торжественном параде по случаю 62-й годовщины со дня Победы. Как пишет ТАСС со ссылкой на собственные источники в военном ведомстве, уже к концу нынешней недели парадный расчет получит партию из десяти новых машин. Они прибудут в Подмосковье.
В феврале 2018 года об участии «Терминаторов» в параде 9 Мая в составе механизированной колонны говорил и заместитель министра обороны России Юрий Борисов при посещении "Уралвагонзавода", где и собирают машины. Подтвердили его слова и в пресс-службе самого предприятия, сообщив, что некоторые операции выполняют вручную, но работа идет строго по графику.
Как сообщали ранее в Минобороны РФ, парадные расчеты прибудут в Подмосковье в начале марта. В Алабине на парадной площади они будут тренироваться три раза в неделю. А генеральная репетиция пройдет на Красной площади.
Боевые машины огневой поддержки «Терминатор» предназначены для действия в составе танковых формирований. Их цель — поражение противотанковых средств противника и подавление живой силы. Оснащена БМПТ гранатометами, противотанковыми комплексами, стрелковым оружием. Машина может на ходу и с места поражать танки, другую технику и укрепления.
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