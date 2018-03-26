В Военной академии ВКО обсудили вопросы совершенствования форм и способов применения войск ПВО-ПРО на современном этапе

Участники конференции обобщили результаты исследований и провели формирование перспективных направлений научной работы в области развития форм и способов применения войск ПВО и ПРО.

В Военной академии воздушно-космической обороны (ВКО) имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова состоялась Всероссийская военно-научная конференция «Проблемы совершенствования форм и способов применения войск ПВО-ПРО на современном этапе»

Участники конференции обобщили результаты исследований и провели формирование перспективных направлений научной работы в области развития форм и способов применения войск ПВО и ПРО.

В работе конференции участвовали представители: Секретариата Совета Министров обороны государств — участников СНГ, Главного штаба Воздушно-космических сил (ВКС), объединений, соединений и воинских частей ВКС, представители оборонных предприятий, военно-учебных заведений и научно-исследовательских объединений Министерства обороны Российской Федерации

Всего в работе конференции приняли участие 132 представителя от 33 организаций Минобороны России и предприятий оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации и государств — участников СНГ, из которых 29 докторов и 156 кандидатов наук.

Вопросы конференции обсуждались на пленарном заседании и заседаниях двенадцати научных секций.