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В Военной академии ВКО обсудили вопросы совершенствования форм и способов применения войск ПВО-ПРО на современном этапе
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В Военной академии ВКО обсудили вопросы совершенствования форм и способов применения войск ПВО-ПРО на современном этапе 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Участники конференции обобщили результаты исследований и провели формирование перспективных направлений научной работы в области развития форм и способов применения войск ПВО и ПРО.
В Военной академии воздушно-космической обороны (ВКО) имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова состоялась Всероссийская военно-научная конференция «Проблемы совершенствования форм и способов применения войск ПВО-ПРО на современном этапе»
Участники конференции обобщили результаты исследований и провели формирование перспективных направлений научной работы в области развития форм и способов применения войск ПВО и ПРО.
В работе конференции участвовали представители: Секретариата Совета Министров обороны государств — участников СНГ, Главного штаба Воздушно-космических сил (ВКС), объединений, соединений и воинских частей ВКС, представители оборонных предприятий, военно-учебных заведений и научно-исследовательских объединений Министерства обороны Российской Федерации.
Всего в работе конференции приняли участие 132 представителя от 33 организаций Минобороны России и предприятий оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации и государств — участников СНГ, из которых 29 докторов и 156 кандидатов наук.
Вопросы конференции обсуждались на пленарном заседании и заседаниях двенадцати научных секций.
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