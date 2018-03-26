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Против террористов бросили танки и реактивную артиллерию. В Ленобласти стартовали масштабные учения
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Против террористов бросили танки и реактивную артиллерию. В Ленобласти стартовали масштабные учения 

Вести.Ru 33 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Более 2 тысяч военных, около 700 боевых машин, а также армейская авиация приняли участие в тренировке на полигоне Лужский, что в Ленинградской области. Основная задача — научиться блокировать и уничтожать незаконные бандформирования, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
Главную роль в учениях играет мотострелковая бригада. Однако с воздуха ее поддержат ударные вертолеты Ми-35 и многоцелевые Ми-8АМТШ «Терминатор». На финальном этапе, который начнется примерно в середине недели, помогать пехоте будут еще и танки Т-72 последней модификации Б3. Плюс артиллерия, то есть самоходные гаубицы «Мста-С», буксируемые пушки «Нона-К», реактивные системы залпового огня «Град», «Ураган» и «Смерч».
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