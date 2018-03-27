В РФ создают скафандр для полета в стратосферу на самолете с солнечными батареями

Российское НПП «Звезда» создаст скафандры для первого полета в стратосферу на самолете, получающем энергию за счет солнечных батарей. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор предприятия Сергей Поздняков на презентации проекта в посольстве Швейцарии в Москве.

«Самолет должен выдержать совершенно необычные условия: низкие температуры, перепады давления, солнечную радиацию, но все эти несвойственные человеку условия должен выдержать и сам человек. Поэтому мы в этом проекте, и он нам очень интересен. Он абсолютно некоммерческий. Это будет первый полет на такие высоты самолета, работающего на солнечных батареях», — сказал Поздняков.

К концу 2018 года планируется достичь границы вечного стратосферного холода (25 тыс. метров над уровнем моря). Это станет первым в истории человечества полетом на такую высоту самолета, работающего на солнечных панелях.

По словам Позднякова, высота более 5-6 тысяч километров смертельно опасна для человека, а поскольку полет будет длиться несколько часов, для него необходим специальный скафандр. В НПП «Звезда» его разработали на базе спасательного скафандра для космонавтов, которые сейчас используют для полетов на МКС. В скафандрах для SolarStratos двое пилотов будут находиться около шести часов, там будет установлен специальный охлаждающий патрон и особая сборка вентилятора для обеспечения внутренней циркуляции воздуха.