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Начались испытания российского скафандра для полета в стратосфере
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Начались испытания российского скафандра для полета в стратосфере 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
ТОМИЛИНО (Московская область), 27 мар — РИА Новости. Скафандр для полета на высоту 25 тысяч метров на электрическом самолете SolarStratos, работающем от солнечной энергии, начали тестировать по программе шестичасового полета в подмосковном НПП «Звезда», передает корреспондент РИА Новости.
Швейцарский летчик Рафаэль Домжан планирует совершить полет на SolarStratos в 2020 году. Если миссия удастся, он станет первым человеком, который достигнет стратосферы на самолете, работающем на солнечной энергии, а также установит рекорд высоты полета на нереактивном самолете.
Специальный скафандр понадобится, чтобы защищать пилота от внешних воздействий — самолет для экономии веса сделан негерметичным.
Как ранее рассказал гендиректор НПП «Звезда» Сергей Поздняков, костюм «солнечного пилота» сделан на базе спасательного скафандра «Сокол» для космонавтов, который используется на опасных участках полетах, когда возможна разгерметизация корабля.
Разница заключается в специальной системе жизнеобеспечения. Она более близка к той, которую используют в скафандрах для выходов в открытый космос. Скафандр для пилота SolarStratos оснащен кислородной системой и аппаратурой поглощения углекислого газа. Кроме того, перед полетом планируется отработать эргономику скафандра — он не должен будет мешать пилоту управлять самолетом.
Запланированный на 2020 год полет должен будет занять порядка шести часов. Из соображений безопасности самолет будет по спирали подниматься и опускаться над ограниченной площадью в 100 квадратных километров в отдаленном от населенных пунктов месте. На набор высоты у воздушного судна длиной восемь метров и с размахом крыльев 24,8 метра должно уйти порядка 2,5 часов. После 15-минутного «зависания» на максимальной высоте начнется снижение. Оно займет около трех часов — быстрее это сделать не позволит конструкция самолета.
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