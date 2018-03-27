Начались испытания российского скафандра для полета в стратосфере

ТОМИЛИНО ( Московская область ), 27 мар — РИА Новости . Скафандр для полета на высоту 25 тысяч метров на электрическом самолете SolarStratos, работающем от солнечной энергии, начали тестировать по программе шестичасового полета в подмосковном НПП «Звезда», передает корреспондент РИА Новости.

Швейцарский летчик Рафаэль Домжан планирует совершить полет на SolarStratos в 2020 году. Если миссия удастся, он станет первым человеком, который достигнет стратосферы на самолете, работающем на солнечной энергии, а также установит рекорд высоты полета на нереактивном самолете.

Специальный скафандр понадобится, чтобы защищать пилота от внешних воздействий — самолет для экономии веса сделан негерметичным.

Как ранее рассказал гендиректор НПП «Звезда» Сергей Поздняков , костюм «солнечного пилота» сделан на базе спасательного скафандра «Сокол» для космонавтов, который используется на опасных участках полетах, когда возможна разгерметизация корабля.

Разница заключается в специальной системе жизнеобеспечения. Она более близка к той, которую используют в скафандрах для выходов в открытый космос. Скафандр для пилота SolarStratos оснащен кислородной системой и аппаратурой поглощения углекислого газа. Кроме того, перед полетом планируется отработать эргономику скафандра — он не должен будет мешать пилоту управлять самолетом.

Запланированный на 2020 год полет должен будет занять порядка шести часов. Из соображений безопасности самолет будет по спирали подниматься и опускаться над ограниченной площадью в 100 квадратных километров в отдаленном от населенных пунктов месте. На набор высоты у воздушного судна длиной восемь метров и с размахом крыльев 24,8 метра должно уйти порядка 2,5 часов. После 15-минутного «зависания» на максимальной высоте начнется снижение. Оно займет около трех часов — быстрее это сделать не позволит конструкция самолета.