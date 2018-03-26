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Зенитчики ЗВО готовятся к Армейскому конкурсу «Ключи от неба»
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Зенитчики ЗВО готовятся к Армейскому конкурсу «Ключи от неба» 

ТК «Звезда» 36 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Участникам состязаний предстоит на штатной технике выполнить задачи по обнаружению, захвату, ведению и уничтожению средств воздушного нападения условного противника, которые будут имитировать самолеты оперативно-тактической авиации.
Расчеты зенитного ракетного комплекса С-300ПМ соединения противовоздушной обороны Западного военного округа (ЗВО), дислоцированного в Воронежской области, прошли второй этап конкурса Армейских международных игр «Ключи от неба-2018».
Более 10 расчетов представят свои соединения на третьем этапе в марте в Ленинградской области.
Участникам предстоит на штатной технике выполнить задачи по обнаружению, захвату, ведению и уничтожению средств воздушного нападения условного противника, которые будут имитировать самолеты оперативно-тактической авиации.
Помимо этого, будет оцениваться специальная, тактическая, техническая, огневая, ракетно-стрелковая, автомобильная и физическая подготовка военнослужащих.
В этом году финальный этап конкурса «Ключи от неба» пройдет в рамках Армейских международных игр на территории полигона Ашулук летом.
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