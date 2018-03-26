Зенитчики ЗВО готовятся к Армейскому конкурсу «Ключи от неба»

Участникам состязаний предстоит на штатной технике выполнить задачи по обнаружению, захвату, ведению и уничтожению средств воздушного нападения условного противника, которые будут имитировать самолеты оперативно-тактической авиации.

Расчеты зенитного ракетного комплекса С-300ПМ соединения противовоздушной обороны Западного военного округа (ЗВО), дислоцированного в Воронежской области , прошли второй этап конкурса Армейских международных игр «Ключи от неба-2018».

Более 10 расчетов представят свои соединения на третьем этапе в марте в Ленинградской области

Участникам предстоит на штатной технике выполнить задачи по обнаружению, захвату, ведению и уничтожению средств воздушного нападения условного противника, которые будут имитировать самолеты оперативно-тактической авиации.

Помимо этого, будет оцениваться специальная, тактическая, техническая, огневая, ракетно-стрелковая, автомобильная и физическая подготовка военнослужащих.

В этом году финальный этап конкурса «Ключи от неба» пройдет в рамках Армейских международных игр на территории полигона Ашулук летом.