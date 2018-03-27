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Истребители ЗВО провели «Воздушные дуэли»
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Истребители ЗВО провели «Воздушные дуэли»в небе над Курской областью 

ТК «Звезда» 51 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
Особенностью выполнения тренировок стала работа истребителей в ходе тактического противоборства в условиях воздействия наземных средств радиоэлектронной борьбы «противника», роль которых выполнили подразделения РЭБ, дислоцированные в Курской области.
Экипажи оперативно-тактической авиации Западного военного округа (ЗВО) провели «воздушные дуэли» истребителей в небе над Курской областью.
По сигналу учебной тревоги летный и технический составы первой эскадрильи истребителей Су-30СМ выполнили нормативы по подготовке самолетов для выполнения задач по боевому предназначению.
Летчики-истребители отработали задачи по проведению воздушной разведки, обнаружению и уничтожению воздушных судов противника с целью не допустить нанесения удара по инфраструктуре аэродрома базирования. В роли противника выступили экипажи маневренных истребителей Миг-29 СМТ второй эскадрильи авиаполка.
Особенностью выполнения «воздушных дуэлей» стала работа истребителей в ходе тактического противоборства в условиях воздействия наземных средств радиоэлектронной борьбы «противника», роль которых выполнили подразделения РЭБ, дислоцированные в Курской области.
Всего за время выполнения учебно-тренировочных полетов было выполнено свыше 30 самолето-вылетов, задействовано свыше 15 экипажей авиационного состава полка и свыше 120 военнослужащих инженерно-технического.
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