Истребители ЗВО провели «Воздушные дуэли»в небе над Курской областью

Особенностью выполнения тренировок стала работа истребителей в ходе тактического противоборства в условиях воздействия наземных средств радиоэлектронной борьбы «противника», роль которых выполнили подразделения РЭБ, дислоцированные в Курской области

Экипажи оперативно-тактической авиации Западного военного округа (ЗВО) провели «воздушные дуэли» истребителей в небе над Курской областью.

По сигналу учебной тревоги летный и технический составы первой эскадрильи истребителей Су-30СМ выполнили нормативы по подготовке самолетов для выполнения задач по боевому предназначению.

Летчики-истребители отработали задачи по проведению воздушной разведки, обнаружению и уничтожению воздушных судов противника с целью не допустить нанесения удара по инфраструктуре аэродрома базирования. В роли противника выступили экипажи маневренных истребителей Миг-29 СМТ второй эскадрильи авиаполка.

Особенностью выполнения «воздушных дуэлей» стала работа истребителей в ходе тактического противоборства в условиях воздействия наземных средств радиоэлектронной борьбы «противника», роль которых выполнили подразделения РЭБ, дислоцированные в Курской области.

Всего за время выполнения учебно-тренировочных полетов было выполнено свыше 30 самолето-вылетов, задействовано свыше 15 экипажей авиационного состава полка и свыше 120 военнослужащих инженерно-технического.