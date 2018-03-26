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В воинских частях ЦВО прошел День пропаганды здорового образа жизни
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В воинских частях ЦВО прошел День пропаганды здорового образа жизни 

ТК «Звезда» 36 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Главной целью данного мероприятия стала активизация работы по недопущению незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ военнослужащими и членами их семей.
В соединениях и воинских частях Центрального военного округа завершился День пропаганды здорового образа жизни.
Главной целью данного мероприятия стала активизация работы по недопущению незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ военнослужащими и членами их семей. Состоялись информационно-воспитательные мероприятия — индивидуально-профилактические беседы, групповые и индивидуальные психолого-педагогические тренинги, инструкторско-методические занятия с военнослужащими и командирами подразделений. Совместно с медицинскими работниками проводилось анкетирование военнослужащих по категориям на предмет понимания последствий употребления наркотических средств.
Также прошли встречи с представителями Русской православной церкви.
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