В воинских частях ЦВО прошел День пропаганды здорового образа жизни

Главной целью данного мероприятия стала активизация работы по недопущению незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ военнослужащими и членами их семей.

В соединениях и воинских частях Центрального военного округа завершился День пропаганды здорового образа жизни.

Главной целью данного мероприятия стала активизация работы по недопущению незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ военнослужащими и членами их семей. Состоялись информационно-воспитательные мероприятия — индивидуально-профилактические беседы, групповые и индивидуальные психолого-педагогические тренинги, инструкторско-методические занятия с военнослужащими и командирами подразделений. Совместно с медицинскими работниками проводилось анкетирование военнослужащих по категориям на предмет понимания последствий употребления наркотических средств.