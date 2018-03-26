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В войсках ЮВО начались контрольные занятия по боевой подготовке
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В войсках ЮВО начались контрольные занятия по боевой подготовке 

ТК «Звезда» 36 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе контрольных занятий на 25 полигонах ЮВО военнослужащие продемонстрируют выучку по предметам обучения, а также выполнят упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия и вооружения боевых машин.
В войсках Южного военного округа (ЮВО) начались контрольные занятия по предметам боевой подготовки за март текущего года.
В ходе контрольных занятий на 25 полигонах и учебно-тренировочных комплексах ЮВО военнослужащие в полевых условиях продемонстрируют свою профессиональную выучку по предметам обучения, а также выполнят упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия и штатного вооружения боевых машин.
Всего к контрольным занятиям привлечено около 100 соединений и воинских частей ЮВО, весь личный состав которых по итогам получит оценку достигнутой служебно-боевой деятельности.
Боевая подготовка военнослужащих организована на полигонах военного округа, расположенных в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани, в Адыгее, Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Крыму и Чечне, а также в местах российских военных баз в Абхазии, Армении и Южной Осетии.
Особенностью предстоящих проверок станет максимальное привлечение к выполнению огневых задач комплексов беспилотных летательных аппаратов, а также средств артиллерийской разведки, таких как мобильные радиолокационные комплексы «Зоопарк», «Аистенок» и других.
На занятия привлечены экипажи и боевые расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо», «Град» и «Ураган», самоходных артиллерийских установок «Хоста», «Мста-С» и «Акация», самоходных противотанковых ракетных комплексов «Хризантема», танков Т-90 и Т-72Б3, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, новейших бронированных машин «Тайфун» и «Рысь» и другой военной специальной техники.
Всего в мероприятиях контрольных занятий по боевой подготовке принимают участие более 10 тыс. военнослужащих и задействовано около 2 тыс. единиц вооружения и военной техники.
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