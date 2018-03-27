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Украина поставила танки Таиланду с опозданием на 4 года
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Украина поставила танки Таиланду с опозданием на 4 года 

Вести.Ru 35 минут назад
Фото: Вести.Ru
Украина наконец-то передала все заказанные танки «Оплот» вооруженным силам Таиланда. Глава "Укроборонпрома" Павел Букин пожаловался, что контракт приходилось выполнять, даже несмотря на недобросовестную конкуренцию и искусственные преграды, сообщает пресс-служба компании. Правда, примеров этих преград Букин не привел.
Вместе с тем, контракт на поставку 49 боевых машин азиатскому Королевству был подписан в 2011 году. Продавец обязался передать все танки до 2014 года, но опоздал на целых четыре года.
Дошло до того, что Таиланд не стал дожидаться, пока Харьковский завод доделает все танки, и приобрел бронетехнику у Китая. Сделка была заключена в 2016 году, а осенью 2017 года 12 транспортных кораблей из КНР привезли 28 новых ОБТ заказчику. Всего Бангкок заказал 51 китайский танк за почти 9 миллиардов бадов, или примерно 250 миллионов долларов. Для сравнения, 49 «Оплотов» обошлись в 240 миллионов долларов.
В самих вооруженных силах Украины ситуация с «Оплотами», мягко говоря, тяжелая. Как ранее рассказал журналистам заместитель командующего сухопутными силами ВСУ Юрий Толочной, ОБТ этого типа в войсках всего один, да и тот находится в Институте танковых войск. Однако, глава «Укроборонпрома» Павел Букин заявил, что теперь, когда контракт с Таиландом закончен, промышленность Украина наконец начнет строить «Оплоты» для собственной армии.
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