На Украине заявили о выполнении контракта на поставку танков «Оплот» в Таиланд

«Контракт на поставку основных боевых танков «Оплот-Т» в Таиланд успешно завершен. Последняя партия боевых машин успешно выдержала испытания в присутствии заказчиков и в ближайшее время будет направлена в страну дислокации», — сообщает пресс-служба «Укроборонпрома».

Генеральный директор ГК «Укроборонпром» Павел Букин утверждает, что контракт выполнялся «вопреки нечестной конкуренции и военной агрессии России ». «Мы благодарны нашим стратегическим партнерам из Таиланда за мудрое понимание проблем, с которыми столкнулась Украина , и за веру, что Украина способна преодолеть искусственные преграды, возведенные на пути наших отношений», — заявляет Букин.

По его словам, реализация договора позволила Украине получить «валютные поступления в бюджет» и загрузить производственные мощности предприятий ОПК.

После завершения контракта с Таиландом «Укроборонпром» собирается производить танки для ВСУ. Букин сообщил, что работы по созданию новых танков «Оплот» сейчас согласовываются с Минобороны Украины. Эти работы предусматривают значительную модернизацию Т-64, которые эксплуатируются в украинской армии, для унификации с «Оплотом».

«Оплот», принятый на вооружение еще в 2009 году, требует обновления некоторых комплектующих. Ведь за это время появились важные технологические инновации. В то же время ВСУ и предприятия «Укроборонпрома» получили опыт применения военной техники в «зоне АТО», — добавил Букин.