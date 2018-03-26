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На Украине заявили о выполнении контракта на поставку танков «Оплот» в Таиланд
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На Украине заявили о выполнении контракта на поставку танков «Оплот» в Таиланд 

Деловая газета «Взгляд» 45 минут назад
Концерн «Укроборонпром» сообщил о завершении контракта на поставку танков «Оплот-Т» в Таиланд.
«Контракт на поставку основных боевых танков «Оплот-Т» в Таиланд успешно завершен. Последняя партия боевых машин успешно выдержала испытания в присутствии заказчиков и в ближайшее время будет направлена в страну дислокации», — сообщает пресс-служба «Укроборонпрома».
Генеральный директор ГК «Укроборонпром» Павел Букин утверждает, что контракт выполнялся «вопреки нечестной конкуренции и военной агрессии России». «Мы благодарны нашим стратегическим партнерам из Таиланда за мудрое понимание проблем, с которыми столкнулась Украина, и за веру, что Украина способна преодолеть искусственные преграды, возведенные на пути наших отношений», — заявляет Букин.
По его словам, реализация договора позволила Украине получить «валютные поступления в бюджет» и загрузить производственные мощности предприятий ОПК.
После завершения контракта с Таиландом «Укроборонпром» собирается производить танки для ВСУ. Букин сообщил, что работы по созданию новых танков «Оплот» сейчас согласовываются с Минобороны Украины. Эти работы предусматривают значительную модернизацию Т-64, которые эксплуатируются в украинской армии, для унификации с «Оплотом».
«Оплот», принятый на вооружение еще в 2009 году, требует обновления некоторых комплектующих. Ведь за это время появились важные технологические инновации. В то же время ВСУ и предприятия «Укроборонпрома» получили опыт применения военной техники в «зоне АТО», — добавил Букин.
Ранее блогер Денис Селезнев подробно рассказывал о контракте на поставку танков между Украиной и Таиландом, заключенном в 2011 году. Планировалось, что 54 «Оплота» будут переданы Таиланду в период 2011–2014 годов. Однако к началу лета 2017 года удалось произвести лишь 35 штук.
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