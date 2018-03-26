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Морпехи Северного флота прошли горную подготовку в Хибинах
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Морпехи Северного флота прошли горную подготовку в Хибинах 

ТК «Звезда» 55 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
По итогам тренировочных выходов морским пехотинцам была присвоена квалификация — альпинист.
Лучшие скалолазы разведывательного батальона отдельной бригады морской пехоты Северного флота впервые прошли горную подготовку в горном массиве Хибины в центре Кольского полуострова, сообщил Начальник пресс-службы СФ 1 ранга Вадим Серга.
По его словам, военнослужащие совершили недельный полевой выход для получения навыков выживания и ведения боевых действий в зимних условиях в горной местности.
«Также они испытали на практике новые горные комплекты формы одежды и снаряжения, поступившие на вооружение морской пехоты Северного флота в начале текущего периода боевой подготовки», — добавил Серга.
Во время учебных мероприятий в Хибинах, разведчики отработали установку и оборудование зимнего лагеря в горных условиях, прошли курс по скальной, ледовой и лавинной подготовке, отработали движение в связке по три человека по лавинному слою и снежному покрову, подъем и спуск по верёвочным перилам.
«Занятия с военнослужащими проводила президент региональной общественной организации «Федерация альпинизма Мурманской области» Татьяна Вернусь. По итогам горной подготовки в Хибинах морским пехотинцам была присвоена квалификация — альпинист», — сообщил начальник пресс-службы.
Военнослужащие соединения морской пехоты продолжат совершенствование профессиональных навыков в области альпинизма. В апреле планируется их поездка в центр горной подготовки «Терскол» Министерства обороны России для прохождения двухнедельного курса обучения.
Подготовке альпинистов на Северном флоте уделяется большое внимание. В конце прошлого года недалеко от посёлка морских пехотинцев Спутник был создан полигон для проведения горной подготовки. Кроме того военнослужащие специальных подразделений Северного флота активно участвуют в соревнованиях по альпинизму, занимая призовые места.
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