Более 2000 военных в Ленобласти отработают борьбу с незаконными вооруженными группами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 26 марта. / ТАСС /. Свыше двух тысяч военнослужащих участвуют в бригадных учениях на полигоне Лужский, стартовавших в понедельник. В ходе учебных боев солдаты и офицеры отрабатывают блокирование и уничтожение незаконных вооруженных формирований, сообщает пресс-служба Западного военного округа. "26 марта на полигоне Лужский с подразделениями мотострелковой бригады Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области , началось бригадное тактическое учение с боевой стрельбой. На учение привлечено более двух тысяч военнослужащих и задействовано свыше 700 единиц боевой и специальной военной техники, а также вертолеты армейской авиации Ми-35 и Ми-8АМТШ, беспилотные летательные аппараты. По плану учения военнослужащим мотострелковой бригады предстоит отработать вопросы блокирования и уничтожения условных незаконных вооруженных формирований в дневное и ночное время", — говорится в сообщении. Отмечается, что учения завершатся в середине недели. На завершающем этапе подразделения бригады проведут стрельбы из орудий танков Т-72Б3 и самоходных гаубиц «Мста-С», буксируемых артиллерийских орудий «Нона-К», реактивных систем залпового огня «Град», «Ураган», «Смерч».