Индия сумела заменить ключевую российскую технологию при создании ракет «Брамос»

На прошлой неделе была испытана сверхзвуковая крылатая ракета «БраМос», в которой ключевой элемент электроники, ранее производившийся Россией , заменен индийским аналогом, сообщили индийские СМИ.

Пробный запуск ракеты произвели утром 22 марта в на западе Индии , при этом впервые при нем присутствовало гораздо больше представителей Индии, чем России, так как ключевой элемент электроники в ракете заменили индийским аналогом, пишет Livefist Defence, отмечая, что речь идет о системе самонаведения.

Россия по договору с Индией поставляла для ракет «БраМос» двигатели и головки самонаведения. Однако испытания на прошлой неделе показали, что индийским производителям не нужна российская электроника, пишет издание.

Система самонаведения поставлялась в Индию концерном «Гранит-Электрон» из Санкт-Петербурга . Новая система была разработана индийской Лабораторией исследований и разработок в области обороны (DRDL) и произведена компанией India Ltd (ECIL). Кроме того, были привлечены для тех же целей еще две частные индийские фирмы, технологии которых пока не протестированы.

При этом утверждается, что планы по созданию собственной системы самонаведения для ракеты Индия вынашивала с 2009 года, однако столкнулась с сопротивлением со стороны России.

Однако теперь, как пишет портал, Россия указала, что применение индийской системы самонаведения возможно, если производительность и экономическая целесообразность окажутся лучше, чем на электронике, используемой ранее.

22 марта сообщалось, что российско-индийская компания «Брамос» успешно прошла испытания в рамках программы Make in India, которая предполагает производство различных систем оружия и их компонентов на территории Индии, — была испытана ракета с индийской головкой самонаведения.

В результате успеха ракетной программы Индия получит возможность встречать корабельные группировки потенциальных агрессоров на дальности до 1300 км от индийского побережья.