Китай тестирует беспилотный танк

Китай тестирует сыой первый беспилотный танк с дистанционным управлением. Разработка сделана в рамках программы военной модернизации страны. Об этом сообщила государственная газета South China Morning Post.

Кадры с испытаниями дистанционно управляемой бронемашины были показаны по государственному телевидению. Речь идет об усовершенствовании средних танков типа 59 (заводское обозначение — WZ-120), которые созданы на основе советского Т-50. Они массово выпускались в Китае с конца 50-х и по середину 80-х годов прошлого века. Многие их образцы до сих пор находятся в исправном состоянии.

«Большое количество старых танков типа 59 могут быть переделаны в беспилотные машины, если оснастить их искусственным интеллектом», — утверждает главный редактор Tank and Armoured Vehicle Лю Циншань.

Имеет ли нынешний прототип танка с ДУ элементы искусственного интеллекта, неизвестно. Между тем сообщается, что беспилотные танки типа 59 «смогут работать на другом беспилотном оборудовании и интегрировать информацию со спутников, самолетов или подводных лодок».

Беспилотный танк с дистанционным управлением создан в рамках программы модернизации Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Она предполагает, в частности, создание малозаметных для радаров новейших боевых самолетов, развитие авианесущего флота при сокращении численного состава военнослужащих на 300 тыс. человек. Несмотря на это, НОАК все равно останется крупнейшей в мире армией, насчитывающей 2 млн солдат и офицеров.