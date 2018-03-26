Российский ракетный комплекс Х-32 изменил расклад сил на море

Как сообщает еженедельник «Военно-промышленный курьер», принятая на вооружение в 2016 году ракета Х-32 имеет сходные габариты с советской крылатой ракетой Х-22: вес — около 5800 килограммов, длина — примерно 12 метров при диаметре приблизительно метр и размахе крыльев три метра. Уменьшен только вес боевой части: в Х-22 она весила около 900 килограммов, у новинки Х-32 — примерно 500 килограммов. Освободившийся объем использован для размещения дополнительного топлива

Главным отличием Х-32 от предшественницы стала новая радиолокационно-инерциальная система наведения с радиокомандной коррекцией и привязкой к рельефу местности по данным высотомера. По мнению экспертов, ракета обладает весьма высокой защищенностью от помех даже наиболее совершенных средств излучения. У нее также новый более мощный и экономичный двигатель. Х-32 летит к цели с потолком около 40 километров. Скорость полета варьируется в диапазоне от 1100 до 1500 метров в секунду.

"Сопоставление тактико-технических характеристик Х-32 и американской «Стандарт-6» показывает, что маршевый участок полета нашей ракеты лежит почти на семь километров выше верхней границы зоны поражения американской зенитной управляемой ракеты и почти вдвое превосходит ее допустимую максимальную скорость аэродинамических целей: 1500 против 800 метров в секунду. Вывод: поразить российскую ракету американцы не смогут", — считает доктор военных наук Константин Сивков

Таким образом, наиболее мощные и современные крейсера типа Ticonderoga или эсминца Arleigh Burke оказываются беззащитными перед российскими бомбардировщиками Ту-22М3 с ракетами Х-32.

"Залп 24 крылатых ракет Х-32 по авианосно-ударной группировке будет фатальным. Вероятность вывода из строя или потопления авианосца составит 0,75-0,85 с уничтожением двух-трех кораблей охранения. Наши самолеты окажутся на рубеже атаки, не входя в зону действия палубных истребителей противника", — считает эксперт.

Появление серийной гиперзвуковой ракеты, по мнению Константина Сивкова, провозгласит революцию в военно-морском искусстве: относительный паритет в системе наступление-оборона сменит ситуация, когда потенциал нападения значительно превысит возможности обороны.