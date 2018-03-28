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В СВАО стартовал весенний призыв
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В СВАО стартовал весенний призыв 

Управа Останкинского района 1 час назад
Фото: Управа Останкинского района
Весенний призыв в Российской Федерации начинается первого апреля. Этой весной в армию уйдут служить меньше призывников, чем прошлом году. Об этом сообщил Георгий Англиченков, военный комиссар Бабушкинского района.
Самые популярне среди новобранцев воздушно-десантные войска, военно-морской флот, части специального назначения. Но для службы там нужно иметь очень крепкое здоровье. Георгий Англиченков отметил, что члены призывной комиссии стараются учесть пожелания призывников о родах войск, в которых те хотели бы служить.
Он добавил:
— Первая отправка в войска запланирована на конец апреля. На сборном пункте ребятам выдадут летнее и зимнее обмундирование.
Многих призывников отправят в Западный военный округ. Это Московская, Ленинградская, Нижегородская и другие области. Узнать, где именно новобранец будет проходить службу, его близкие могут на следующий день после отправки в военкомате по месту жительства, по номеру телефону, который указывается на повестке.
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