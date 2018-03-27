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СМИ: российская армия получила первые боевые машины «Терминатор»
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СМИ: российская армия получила первые боевые машины «Терминатор» 

360tv.ru 30 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Первая партия боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» была отправлена российским военным, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.
По его словам, отправлены около 10 машин. Ранее агентство заявляло, что в течение марта российская армия получит 12 «Терминаторов». Госконтракт на поставку этих машин Министерству обороны России был составлен и подписан на форуме
«Армия-2017», который прошел в августе. Уже в ноябре минувшего года замглавы «Уралвагонзавода» по спецтехнике Вячеслав Халитов заявлял, что предприятие приступило к сборке БМПТ.
В этом году «Терминаторы» пройдут в мае по Красной площади во время парада, посвященного Великой победе.
БМПТ «Терминатор» — это боевая машина огневой поддержки на гусеничном ходу, которая отличается высокой маневренностью и суперсовременным оснащением приборами для управления огнем. Она может поражать танки и боевые машины пехоты, а также легкобронированные цели. Кроме того, войсковая ПВО поможет «Терминаторам» вести борьбу с вертолетами и низколетящими малоскоростными самолетами противника.
Почти 200 единиц украденной военной спецтехники удалось обнаружить сотрудникам правоохранения Украины в Житомирской области. Злоумышленники попытались продать БТР и БМП через интернет. В настоящий момент по факту обнаружения пропажи ведется расследование.
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