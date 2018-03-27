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СМИ: 10 бронемашин «Терманиатор-2» передали министерству обороны
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СМИ: 10 бронемашин «Терманиатор-2» передали министерству обороны 

Аргументы и Факты 52 минуты назад
Фото: Аргументы и Факты
Партия из 10 боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор-2» была передана министерству обороны РФ, сообщает РИА Новости, ссылаясь на свой источник в военно-промышленном комплексе.
Уточняется, что бронемашины будут использовать в параде на Красной площади 9 мая.
Напомним, контракт на поставку БМПТ «Терминатор-2» был подписан в ходе форума «Армия-2017». В марте этого года появилась информация, что бронемашины решили принять на вооружение российской армии.
При этом в пресс-службе «Уралвагонзавода» (разработчик машин) заявляют, что контракт на поставку «Терминаторов» будет выполнен в начале следующего года.
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