СМИ: 10 бронемашин «Терманиатор-2» передали министерству обороны 

Партия из 10 боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор-2» была передана министерству обороны РФ, сообщает РИА Новости, ссылаясь на свой источник в военно-промышленном комплексе.
Уточняется, что бронемашины будут использовать в параде на Красной площади 9 мая.
Напомним, контракт на поставку БМПТ «Терминатор-2» был подписан в ходе форума «Армия-2017». В марте этого года появилась информация, что бронемашины решили принять на вооружение российской армии.
При этом в пресс-службе «Уралвагонзавода» (разработчик машин) заявляют, что контракт на поставку «Терминаторов» будет выполнен в начале следующего года.