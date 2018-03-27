СМИ: 10 бронемашин «Терманиатор-2» передали министерству обороны

Уточняется, что бронемашины будут использовать в параде на Красной площади 9 мая.

Напомним, контракт на поставку БМПТ «Терминатор-2» был подписан в ходе форума «Армия-2017». В марте этого года появилась информация, что бронемашины решили принять на вооружение российской армии.