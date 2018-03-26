Российская армия берет на вооружение самую современную военную технику

Боевые машины поддержки танков (БМПТ), прошедшие опытно-боевую эксплуатацию в ходе операции в Сирии , будут приняты на вооружение Российской армии.

Сегодня речь идет также о возможной поставке в российские войска новой модификации БМПТ — «Терминатор-2». А зачем вообще нужна такая боевая машина?

Надежная защита

Шквал огня, помноженный на скорость, — так на полигоне «Алабино» презентовал себя «Терминатор». Эксперты дружно сошлись в оценках: на демонстрационном показе в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2017» была продемонстрирована бронетехника принципиально нового уровня.

Боевая машина предназначена для поддержки танков на поле боя и уничтожения противотанковых средств противника. У нее четыре оптических канала наблюдения и прицеливания, есть панорама кругового обзора.

Комплекс вооружения «Терминатора» создает огонь высокой плотности и способен атаковать до четырех целей одновременно. В том числе БМПТ «спускает с небес» вертолеты и низколетящие самолеты врага. При этом бронезащита «Терминатора» практически равна уровню защиты танка Т-90А, а в чем-то ее и превосходит.

В принципе при необходимости «Терминатор» может и танк заменить в бою, но главное предназначение боевой машины не вступать в дуэли с чужими танками, а беречь свои. «Терминатор» с этой задачей справляется.