Отправка «Терминаторов» в войска попала на видео 

Боевые машины поддержки танков погрузили на платформы и отправили в части по железной дороге.
«Уралвагонзавод» показал, как новейшие боевые машины поддержки танков «Терминатор-2» отправляются в войска.
«БМПТ загрузили на специальные платформы и зафиксировали клиньями и тросами — ведь путь им предстоит не близкий», — говорится на странице УВЗ в соцсети.
Напомним, партия из десяти новых бронемашин передана Минобороны России для подготовки к участию в параде 9 Мая на Красной площади.
Ранее «Уралвагонзавод» показывал, как они собирались на предприятии.
БМПТ-72 или «Терминатор-2» — боевая машина огневой поддержки танков, созданная на базе шасси танка Т-72 для уничтожения огневых точек, фортификационных сооружений противника, пехоты, применяющей гранатометы и противотанковые комплексы.