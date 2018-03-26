Уральский полпред и глава Росгвардии поздравили военнослужащих с профессиональным праздником

В своей поздравительной речи полпред УрФО Игорь Холманских отметил вклад, который внесла Росгвардия в подготовку и проведение президентских выборов. Корреспонденту «ФедералПресс» полномочный представитель президента сказал, что за проделанную работу поставил бы личному составу оценку «отлично».

«Я считаю, что те задачи, которые стояли перед Росгвардией, они их все целиком выполнили: ни одного сколько — нибудь значительного инцидента не произошло в день выборов. Это стало возможным благодаря огромной подготовительной работе, которую проводили подразделения Росгвардии, руководители Росгвардии: они осмотрели более 7500 тысяч избирательных участков, взяли под охрану, более 135 000 владельцев оружия были проверены (в каком состоянии это оружие, как оно храниться)», — пояснил он корреспонденту «ФедералПресс».

Особо отличившихся наградили медалями, нагрудными знаками, благодарственными грамотами и ценными подарками. День войск национальной гвардии РФ появился после указа президента в прошлом году и празднуется 27 марта.

«Традиционно в этот день мы вспоминаем героические страницы истории наших войск, отдаем дань памяти подвигам военнослужащих и сотрудников, чествуем тех, кто сегодня обеспечивает безопасность государству, гордимся доблестью ветеранов Великой Отечественной войны, участников контр террористических операций, всех, кто с честью выполнял воинский и служебный долг», — заявил командующий Уральского округа войск национальной гвардии РФ Александр Попов

Напомним, Федеральная служба войск Росгвардии была создана в 2016 году, в нее вошли внутренние войска, преобразованные в войска национальной гвардии, спецподразделения СОБР и ОМОН, подразделения вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы. Росгвардия находится в подчинении президента и является федеральным органом исполнительной власти.

Михаил Бородин. «Должен констатировать факт, что мы переживали о том, как вольются наши подразделения. Сегодня по стечению двух лет должен констатировать, что они себя зарекомендовали и решают в полном объеме полицейскую составляющую. Это показали и мероприятия по охране общественного порядка, которые проводились массовые, и выборы президента, которые прошли достаточно успешно и без серьезных замечаний», — отметил начальник ГУ МВД России по Свердловской области

Фото: Екатерина Кириченко.