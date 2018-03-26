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Военные расчищают реку и укрепляют дамбу в Хакасии для защиты поселков от паводка
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Военные расчищают реку и укрепляют дамбу в Хакасии для защиты поселков от паводка 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Сводный отряд железнодорожной бригады Центрального военного округа, дислоцированной в Республике Хакасия, задействован в проведении противопаводковых работ близ сел Бея и Аскиз. Об этом в понедельник сообщил помощник командующего войсками округа полковник Ярослав Рощупкин.
По данным ГУ МЧС по Хакасии, потепление привело к активному таянию снега в республике. В нескольких региона зарегистрированы подтопления участков талыми и склоновыми водами.
"В соответствии с обращением главы региона и решением командующего войсками Центрального военного округа в паводкоопасные районы направлена бульдозерная и экскаваторная техника, а также тягачи и грузовики — всего 10 единиц. Специалисты приступили к очистке от снега водоотводного канала протяженностью 3 км, а также к отсыпке (укреплению — прим. ТАСС) дамбы и расчистке 600-метрового участка русла реки Бея близ сел Бея и Аскиз в 100 км юго-западнее Абакана", — сказал Рощупкин.
Всего для борьбы с паводками на Урале, в Поволжье и Сибири Центральный военный округ подготовил группировку в составе 600 военнослужащих и более 70 единиц специальной техники. В готовности находится также армейская и транспортная авиация.
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