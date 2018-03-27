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Минобороны провело противопаводковые мероприятия в Хакасии
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Минобороны провело противопаводковые мероприятия в Хакасии 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Военные приступили к очистке от снега водоотводного канала и к отсыпке дамбы у реки Бея.
Сводный отряд железнодорожной бригады Центрального военного округа, дислоцированной в Республике Хакасия, был задействован в проведении противопаводковых работ близ сел Бея и Аскиз в 100 км юго-западнее Абакана.
В районы направлена бульдозерная и экскаваторная техника, а также тягачи и грузовики — всего 10 единиц.
Специалисты приступили к очистке от снега водоотводного канала протяженностью 3 км, а также к отсыпке дамбы и расчистке 600-метрового участка русла реки Бея.
Всего для борьбы с паводками на Урале, в Поволжье и Сибири Центральный военный округ подготовил группировку в составе 600 военнослужащих и более 70 единиц специальной техники.
В готовности находится также армейская и транспортная авиация.
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