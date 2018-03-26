Ракета «Союз-ФГ» напугала европейцев

Ступень российской ракеты-носителя «Союз-ФГ» была замечена в Средиземноморье ранним утром 25 марта и вызвала панику у некоторых жителей региона. Об этом сообщается в материале spaceflight101.com, на который обратила внимание «Лента.ру».

По данным spaceflight101.com, в интернете появились сообщения и видео из Французской Ривьеры, Тосканы и Южной Италии. На видеозапись попало падение в море второй ступени ракеты, сопровождавшееся ярким шлейфом.

Портал отмечает, что в Сети сообщалось о «панике» на улицах Латины, города в итальянской области Лацио. Некоторые связали падение ступени ракеты с китайской космической лабораторией Tiangong-1, которая должна упасть на Землю в ближайшие дни.