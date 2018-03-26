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В Забайкалье состоялся сбор руководящего состава общевойсковых объединений и воинских частей ВВО
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В Забайкалье состоялся сбор руководящего состава общевойсковых объединений и воинских частей ВВО 

ТК «Звезда» 42 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе мероприятия были доведены новые методики организации всестороннего обеспечения подразделений соединения в полевых условиях, оборудования пунктов управления соединением, батальоном, ротой.
В Забайкальском крае на базе мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО) состоялся сбор с руководящим составом общевойсковых объединений и командирами воинских частей ВВО.
В ходе мероприятия были доведены новые методики организации всестороннего обеспечения подразделений соединения в полевых условиях, оборудования пунктов управления соединением, батальоном, ротой.
В частности, на учебном месте по организации противовоздушной обороны были продемонстрированы средства разведки и поражения воздушного противника (ЗРК «Тор»), боевая стрельба по воздушной цели расчетом ЗСУ «Шилка».
На учебных местах по организации радиоэлектронной борьбы в соединении были показаны методы подавления каналов управления малогабаритных БЛА.
Представителями войск РХБ защиты округа было рассказано о способах ведения РХБ разведки с динамическим показом дозиметрического контроля и специальной обработки техники.
Кроме того, были рассмотрены вопросы организации разведки, комплексной безопасности с демонстрацией новейших средств визуального наблюдения и охраны периметра, инженерного обеспечения в районе сосредоточения подразделений соединения.
Участникам сбора был показан новейший полевой госпиталь на базе пневмокаркасных конструкций, который включает сортировочную площадку, приемное, диагностическое и хирургическое отделения.
Представители материально-технического обеспечения округа продемонстрировали новейшую полевую прачечную и баню.
Далее командующие общевойсковыми объединениями округа и командиры воинских частей ознакомились с пунктом заправки топливом, средствами ремонта и эвакуации военной техники, а также организации питания военнослужащих в полевых условиях.
Кроме того, генералы и офицеры посетили пункт морально-психологического обеспечения, где ознакомились с методиками проведения информирования и психологических тренингов для военнослужащих.
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