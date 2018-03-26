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Удар стального «Стрижа»: летчики пилотажной группы ВКС из Кубинки отработали защиту воздушных рубежей
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Удар стального «Стрижа»: летчики пилотажной группы ВКС из Кубинки отработали защиту воздушных рубежей 

ТК «Звезда» 43 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Летчики пилотажной группы «Стрижи» отработали взлет дежурной пары истребителей на перехват воздушных целей, электронные пуски ракет и маневренный воздушный бой с истребителями противника.
Летчики пилотажных групп «Стрижи» и «Русские Витязи» провели летно-тактическое учение на авиабазе в подмосковной Кубинке. В ходе тренировки летчики Воздушно-космических сил выполнили взлет с аэродрома на перехват нарушителей воздушных границ, условно поразили их ракетным вооружением и сошлись в ближнем маневренном бою с тяжелыми истребителями Су-30СМ условного противника. «Вражескими» самолетами управляли коллеги «Стрижей» из пилотажной группы «Русские Витязи». О том, как прошел тренировочный день мастеров высшего пилотажа — в нашем фоторепортаже.
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