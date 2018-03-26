С. Собянин и В. Золотов открыли общежития сотрудников Росгвардии в Строгино

«Закончено строительство одного из крупнейших комплексов для Росгвардии. Комплекс для проживания. Около 100 тыс. кв. м благоустроенных, комфортных площадей. Здесь можно жить. Здесь будут оказываться бытовые услуги: можно питаться, заниматься спортом. Это один из самых современных комплексов в нашей стране. С новосельем!», — сказал С. Собянин.

В свою очередь В. Золотов подчеркнул, что данный комплекс является первым для Росгвардии полномасштабными проектом, реализация которого осуществляется при непосредственном участии правительства Москвы . «Этот большой комплекс, который мы получаем, действительно замечательный, потому что здесь двухуровневая подземная стоянка, здесь и магазин, и спортивный зал, прачечные», — отметил он.

В структуру комплекса входит физкультурно-досуговый центр, где кроме спортивной зоны созданы библиотека, музей, киноконцертный зал на 1 тыс. зрительных мест, столовая, буфет, магазин. «Физкультурно-оздоровительный комплекс, который по последнему слову построен, оснащен. Поэтому он будет не только для получения вашего профессионального мастерства, но и этот комплекс будет посещать ваши дети», — добавил В. Золотов в ходе церемонии передачи символического ключа первым жителям новых корпусов.