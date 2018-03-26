Ещё
С. Собянин и В. Золотов открыли общежития сотрудников Росгвардии в Строгино
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

С. Собянин и В. Золотов открыли общежития сотрудников Росгвардии в Строгино 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИАМО
Мэр Москвы Сергей Собянин и директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, генерал армии Виктор Золотов открыли новые общежития для военнослужащих и сотрудников Росгвардии в столичном районе Строгино, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
«Закончено строительство одного из крупнейших комплексов для Росгвардии. Комплекс для проживания. Около 100 тыс. кв. м благоустроенных, комфортных площадей. Здесь можно жить. Здесь будут оказываться бытовые услуги: можно питаться, заниматься спортом. Это один из самых современных комплексов в нашей стране. С новосельем!», — сказал С. Собянин.
В свою очередь В. Золотов подчеркнул, что данный комплекс является первым для Росгвардии полномасштабными проектом, реализация которого осуществляется при непосредственном участии правительства Москвы. «Этот большой комплекс, который мы получаем, действительно замечательный, потому что здесь двухуровневая подземная стоянка, здесь и магазин, и спортивный зал, прачечные», — отметил он.
В структуру комплекса входит физкультурно-досуговый центр, где кроме спортивной зоны созданы библиотека, музей, киноконцертный зал на 1 тыс. зрительных мест, столовая, буфет, магазин. «Физкультурно-оздоровительный комплекс, который по последнему слову построен, оснащен. Поэтому он будет не только для получения вашего профессионального мастерства, но и этот комплекс будет посещать ваши дети», — добавил В. Золотов в ходе церемонии передачи символического ключа первым жителям новых корпусов.
Агентство «Москва»: последние новости
Конкурс на строительство первого в России электросудна могут объявить в мае-июне Законопроект о запрете размещать хостелы в жилых помещениях внесен в Госдуму Росавиация сняла ограничение срока действия сертификата эксплуатанта авиакомпании Azur Air
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Польша высылает российских дипломатов394
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно89
Леня Голубков прокомментировал смерть Мавроди103
Начало пожара в Кемерово попало на видео122
Умер Сергей Мавроди247
Видео
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
10:37
В столице отреставрировали приют начала XX века
Новости Москвы
02:41
Родион Нахапетов рассказал о смерти Веры Глаголевой
Шоу-бизнес
02:06
Тоннель под фиолетовой веткой метро готов наполовину
Новости Москвы
06:25
Лолита раскрыла тайну исчезновения Понаровской
Шоу-бизнес
01:22
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно
Пожары Происшествия
01:33
Названы топ‑5 городов в РФ для отдыха на майские праздники
Новости Москвы
01:22
В Кемеровской области объявлен траур
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение