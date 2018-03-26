С. Собянин и В. Золотов открыли общежития сотрудников Росгвардии в Строгино 

Мэр Москвы Сергей Собянин и директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, генерал армии Виктор Золотов открыли новые общежития для военнослужащих и сотрудников Росгвардии в столичном районе Строгино, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
«Закончено строительство одного из крупнейших комплексов для Росгвардии. Комплекс для проживания. Около 100 тыс. кв. м благоустроенных, комфортных площадей. Здесь можно жить. Здесь будут оказываться бытовые услуги: можно питаться, заниматься спортом. Это один из самых современных комплексов в нашей стране. С новосельем!», — сказал С. Собянин.
В свою очередь В. Золотов подчеркнул, что данный комплекс является первым для Росгвардии полномасштабными проектом, реализация которого осуществляется при непосредственном участии правительства Москвы. «Этот большой комплекс, который мы получаем, действительно замечательный, потому что здесь двухуровневая подземная стоянка, здесь и магазин, и спортивный зал, прачечные», — отметил он.
В структуру комплекса входит физкультурно-досуговый центр, где кроме спортивной зоны созданы библиотека, музей, киноконцертный зал на 1 тыс. зрительных мест, столовая, буфет, магазин. «Физкультурно-оздоровительный комплекс, который по последнему слову построен, оснащен. Поэтому он будет не только для получения вашего профессионального мастерства, но и этот комплекс будет посещать ваши дети», — добавил В. Золотов в ходе церемонии передачи символического ключа первым жителям новых корпусов.