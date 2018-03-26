«Вертолеты России» впервые провели сессию Европейской аэрокосмической группы по качеству

Холдинг «Вертолеты России» впервые выступил организатором сессии Европейской аэрокосмической группы по качеству (EAQG), которая прошла в Казани . В мероприятии приняли участие более 30 крупнейших в Европе компаний авиационной и космической отраслей.

EAQG создана крупнейшими компаниями аэрокосмической промышленности для выработки и реализации стратегий, которые призваны значительно улучшить качество продукции и снизить затраты в цепочке поставок в аэрокосмической и оборонной отраслях. Холдинг «Вертолеты России» является членом EAQG с октября 2013 года, а организатором сессии выступил впервые.

Темой сессии стали разработка и гармонизация авиационных международных стандартов в области качества, а также совершенствование системы сертификации поставщиков авиационной промышленности, рассказали в пресс-службе холдинга.

«На площадке EAQG специалисты по качеству различных компаний с мировым именем имеют возможность поделиться богатым опытом. Я убежден, что только совместная работа, обмен лучшими практиками и разработка единых международных стандартов позволит нам усилить интеграцию процессов и обеспечить достижение наших целей по повышению качества», — прокомментировал гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский