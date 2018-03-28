Китай планирует запуск орбитальной космической станции

Однако жители обычного с виду компаунда (это комплекс жилых домов c собственной инфраструктурой, расположенный на огороженном участке земли) на северо-западной окраине города это слово почти всегда используют только буквально. Их всего 16 среди 1,3 миллиарда человек, населяющих Китай . И все они являются профессиональными космонавтами. Сейчас они готовятся к одному из самых грандиозных событий предстоящего десятилетия — созданию и эксплуатации первой космической станции Китая. Ее строительство начнется в 2020 году. Станция, срок эксплуатации которой рассчитан не менее чем на 10 лет, начнет функционировать два года спустя. Каждая группа космонавтов будет работать на ней посменно в течение трех-шести месяцев.

"Работа на космической станции будет длиться намного дольше, чем предыдущие полеты, — говорит Фэй Цзюньлун, который был отправлен в космос на борту корабля «Шэньчжоу-6» в 2005 году. — Станционные системы будут более продвинутыми и сложными, чем системы на космических аппаратах серии «Шэньчжоу» или в космических лабораториях «Тяньгун», поэтому космонавтам потребуется гораздо больше знаний, умений и навыков. И мы должны продолжать совершенствовать наши навыки и учиться управлять и поддерживать работу оборудования, которое будет использоваться на станции".

Фэй разговаривал с журналистами на Дне открытых дверей, который проводили в Центре космонавтов Китая на северо-западе Пекина в честь 20-летия основания Группы космонавтов Народно-освободительной армии.

Не Хайшэн, партнер Фэя в полете «Шэньчжоу-6», сказал, что космонавты Китая теперь имеют доступ к более широкому спектру методов обучения, чтобы изучить современное оборудование, которое будет использоваться на космической станции.

По плану сейчас разрабатывается тяжелая ракета «Чанджэн 5B», которая выведет основной модуль станции на орбиту в 2020 году. За ней последуют по меньшей мере четыре пилотируемых полета, которые доставят космонавтов на орбиту для сборки станции. Как и в предыдущих космических полетах, правительство не обнародовало данных о стоимости проекта. Если находящаяся сейчас на орбите Международная космическая станция прекратит работу в 2024 году, как планировалось, новый, пока еще не имеющий названия китайский объект станет единственной постоянной космической станцией.

Хотя в Китае уже обучили 21 космонавта, пока лишь 11 из них принимали участие в шести пилотируемых космических полетах. В этом году будет набрана третья партия новобранцев для обучения. Кандидаты для работы на космической станции будут отобраны по результатам обучения и оценке экспертов, поэтому никто еще не знает, кто первым ступит на станцию. «Нам повезло, что мы живем в эту великую новую эру, — говорит Лю Бомин, который принял участие в полете корабля „Шэньчжоу-7“ в 2008 году. — Мы участвуем в гонке со временем, чтобы подготовиться к предстоящим полетам на космическую станцию».

В 1992 году Центральный Комитет Компартии Китая утвердил планы пилотируемой космической программы страны, подготовленной видными учеными. Три года спустя Центральная военная комиссия решила, что космонавтов следует выбирать из летчиков — ветеранов ВВС Народно-освободительной армии Китая, у которых есть опыт по меньшей мере 600 часов налета на истребителях или штурмовиках.

Было отобрано более 1500 пилотов, но после строгих испытаний их число сократилось до 14. В январе 1998 года они стали членами-учредителями Группы космонавтов НОАК, а в 2010 году к ним присоединились семь новых кандидатов, которые также были опытными летчиками ВВС.

15 октября 2003 года Китай осуществил свой первый пилотируемый космический полет. Первым китайским космонавтом стал подполковник китайских ВВС Ян Ливэй, который на борту «Шэньчжоу-5» провел на орбите 21 час. Во время своего полета протяженностью в 600 тысяч километров, на высоте в 343 километра над Землей, 38-летний Ян продемонстрировал флаги Китая и ООН сотням миллионов китайцев, которые стали свидетелями его подвига по телевидению. Он на китайском и английском языках сказал: «Давайте использовать космическое пространство мирно и на благо всего человечества». В настоящее время генерал-майор Ян Ливэй, имеющий почетное звание «космический герой», является заместителем директора Китайского пилотируемого космического агентства

За 14 лет, прошедших с момента его знаменательного полета, Китай превратился из игрока второго уровня в великую державу мировой космической гонки. К 2003 году в стране было проведено всего семь беспилотных полетов, в то время как Россия провела уже 21, а Соединенные Штаты — 23. В этом году в амбициозных планах Китая — провести по меньшей мере 40 беспилотных полетов, которые, вероятно, превысят их количество как в США, так и в России.

Шесть пилотируемых космических полетов, осуществленных с 2003 года, длились в целом 68 дней, космонавты совершили 1089 витков вокруг Земли, пролетев более 46 миллионов километров, и провели более 100 экспериментов. Они также осуществили выход в открытый космос, несколько составов подолгу работали в космических лабораториях «Тяньгун-1» и «Тяньгун-2» и провели 40-минутную лекцию из космоса, которую посмотрели более 60 миллионов учеников примерно в 80 тысячах школ.