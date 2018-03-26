Второй лайнер МС-21 готов к испытанию

"Двадцать пятого марта самолет из цеха окончательной сборки передан по технологическому циклу на летно-испытательное подразделение для проведения в апреле наземных предъявительских и приемо-сдаточных испытаний. Летные испытания начнутся в мае текущего года", — говорится в сообщении.

Первый МС-21 поднялся в воздух с аэродрома Иркутского авиазавода 28 мая 2017 года. МС-21-300 — пассажирский самолет нового поколения вместимостью 211 пассажиров. —0—