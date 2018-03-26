Военная полиция сможет привлекать к административной ответственности

Осужденными могут стать как гражданский персонал вооруженных сил, так и люди, находящиеся на военных сборах. Военная полиция будет сможет разобраться в деле только, если гражданин во время нарушения исполнял военные обязанности.