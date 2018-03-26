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Военная полиция сможет привлекать к административной ответственности
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Военная полиция сможет привлекать к административной ответственности 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Как пишет «Парламентская газета», автором законопроекта выступает Министерство обороны РФ. К административной ответственности будут привлекать тех, кто распивает алкоголь и курит в общественных местах.
Осужденными могут стать как гражданский персонал вооруженных сил, так и люди, находящиеся на военных сборах. Военная полиция будет сможет разобраться в деле только, если гражданин во время нарушения исполнял военные обязанности.
Напомним, сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний смогут получить больше социальных гарантий. Новые правила прописаны в законопроекте правительства, которое будет рассмотрено 22 марта комитетом по безопасности. В документе прописано, что начальник регионального управления федеральной службы может быть переведен на подобную должность в другой регион. Решение о переводе будут принимать президент и начальник ФСИН. В случае отказа на перевод работник может быть понижен в должности.
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