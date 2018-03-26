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В Челябинской области завершились соревнования по военному ралли водителей ЦВО
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В Челябинской области завершились соревнования по военному ралли водителей ЦВО 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие на армейских грузовиках «Урал», КамАЗ и внедорожниках УАЗ соревновались в скоростном прохождении трассы протяжённостью 20 км по пересечённой местности.
В Челябинской области на Чебаркульском межведомственном полигоне завершились соревнования по военному ралли. Этот вид состязаний в 2018 году включен в программу Армейских международных игр.
В состязаниях приняли участие десять команд из воинских частей, дислоцированных на Урале, в Сибири и Поволжье, в каждой из которых по семь человек.
Военнослужащие на армейских грузовиках «Урал», КамАЗ и внедорожниках УАЗ соревновались в скоростном прохождении трассы протяжённостью 20 км по пересечённой местности. Экипажи на маршруте ориентировались с помощью новейших навигационных систем «Орион».
Победителем стала команда 90-й танковой дивизии, дислоцированной на Южном Урале, водители которой на трех видах техники преодолели трассу за 29 минут.
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