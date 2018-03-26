В Челябинской области завершились соревнования по военному ралли водителей ЦВО

Военнослужащие на армейских грузовиках «Урал», КамАЗ и внедорожниках УАЗ соревновались в скоростном прохождении трассы протяжённостью 20 км по пересечённой местности.

Челябинской области на Чебаркульском межведомственном полигоне завершились соревнования по военному ралли. Этот вид состязаний в 2018 году включен в программу Армейских международных игр.

В состязаниях приняли участие десять команд из воинских частей, дислоцированных на Урале, в Сибири и Поволжье, в каждой из которых по семь человек.

Военнослужащие на армейских грузовиках «Урал», КамАЗ и внедорожниках УАЗ соревновались в скоростном прохождении трассы протяжённостью 20 км по пересечённой местности. Экипажи на маршруте ориентировались с помощью новейших навигационных систем «Орион».

Победителем стала команда 90-й танковой дивизии, дислоцированной на Южном Урале, водители которой на трех видах техники преодолели трассу за 29 минут.