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В ЮВО стартовал окружной этап конкурса «Отличники войсковой разведки»
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В ЮВО стартовал окружной этап конкурса «Отличники войсковой разведки» 

ТК «Звезда» 43 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Самым сложным этапом конкурса станет прохождение командами полосы препятствий «Тропа разведчика» и совершение марш-броска протяженностью 10 км по пересеченной местности с полной боевой выкладкой.
Сегодня в Южном военном округе (ЮВО) стартовал окружной отборочный этап конкурса «Отличники войсковой разведки» в рамках подготовки к Армейским международным играм (АрМИ-2018).
В ходе окружного этапа конкурса военнослужащие разведподразделений в полной экипировке со штатным оружием на время преодолеют водную преграду шириной до 100 м, совершат марш-бросок на 3 км в район сбора и выполнили упражнения контрольных стрельб из штатного оружия. Разведчики-связисты на контрольных точках маршрута отработают задачи организации связи и передачи разведывательных донесений, что также учитывается при начислении баллов.
Самым сложным этапом конкурса станет прохождение командами полосы препятствий «Тропа разведчика» и совершение марш-броска протяженностью 10 км по пересеченной местности с полной боевой выкладкой. На «Тропе разведчика» военнослужащие преодолеют более 20 препятствий на дистанции более 800 м.
В соревнованиях, которые проходят на полигонах Дарьял и Тарское в Северной Осетии, принимает участие более 80 разведчиков из соединений и воинских частей ЮВО.
Победители конкурса будут представлять Южный военный округ на этапе Всеармейского конкурса ВС РФ.
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