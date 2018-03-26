В ЮВО стартовал окружной этап конкурса «Отличники войсковой разведки»

Самым сложным этапом конкурса станет прохождение командами полосы препятствий «Тропа разведчика» и совершение марш-броска протяженностью 10 км по пересеченной местности с полной боевой выкладкой.

Сегодня в Южном военном округе (ЮВО) стартовал окружной отборочный этап конкурса «Отличники войсковой разведки» в рамках подготовки к Армейским международным играм (АрМИ-2018).

В ходе окружного этапа конкурса военнослужащие разведподразделений в полной экипировке со штатным оружием на время преодолеют водную преграду шириной до 100 м, совершат марш-бросок на 3 км в район сбора и выполнили упражнения контрольных стрельб из штатного оружия. Разведчики-связисты на контрольных точках маршрута отработают задачи организации связи и передачи разведывательных донесений, что также учитывается при начислении баллов.

Самым сложным этапом конкурса станет прохождение командами полосы препятствий «Тропа разведчика» и совершение марш-броска протяженностью 10 км по пересеченной местности с полной боевой выкладкой. На «Тропе разведчика» военнослужащие преодолеют более 20 препятствий на дистанции более 800 м.

В соревнованиях, которые проходят на полигонах Дарьял и Тарское в Северной Осетии , принимает участие более 80 разведчиков из соединений и воинских частей ЮВО.