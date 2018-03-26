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В Севастополе проходит окружной этап конкурса профессионального мастерства среди военных медиков ЮВО
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В Севастополе проходит окружной этап конкурса профессионального мастерства среди военных медиков ЮВО 

ТК «Звезда» 37 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Они выполнят нормативы по стрельбе из штатного оружия, вождению специальной медицинской военной техники, преодолению полосы препятствий, поиску и эвакуации условно раненых с поля боя и оказания им первой медпомощи.
На Черноморском флоте начался окружной этап конкурса профессионального мастерства «Военно-медицинская эстафета» в рамках Армейских международных игр-2018. Конкурс проводится среди среднего медицинского персонала Южного военного округа (ЮВО), а также младших медицинских специалистов войскового (флотского) звена.
Соревнования проходят в Севастополе. За звание лучших медицинских специалистов борются четыре команды (около 50 человек) из числа военнослужащих соединений и воинских частей ЮВО, Черноморского флота и медицинского отряда специального назначения 1472-го военно-морского клинического госпиталя.
Военные медики выполнят нормативы по стрельбе из штатного оружия, вождению специальной медицинской военной техники, преодолению полосы препятствий, поиску и эвакуации условно раненых с поля боя и оказания им первой медпомощи.
По результатам соревнований из военнослужащих, которые покажут наилучшие результаты во всех номинациях, будет сформирована команда ЮВО для участия во Всеармейском этапе конкурса профессионального мастерства «Военно-медицинская эстафета».
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