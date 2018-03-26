В Севастополе проходит окружной этап конкурса профессионального мастерства среди военных медиков ЮВО

Они выполнят нормативы по стрельбе из штатного оружия, вождению специальной медицинской военной техники, преодолению полосы препятствий, поиску и эвакуации условно раненых с поля боя и оказания им первой медпомощи.

На Черноморском флоте начался окружной этап конкурса профессионального мастерства «Военно-медицинская эстафета» в рамках Армейских международных игр-2018. Конкурс проводится среди среднего медицинского персонала Южного военного округа (ЮВО), а также младших медицинских специалистов войскового (флотского) звена.

Соревнования проходят в Севастополе . За звание лучших медицинских специалистов борются четыре команды (около 50 человек) из числа военнослужащих соединений и воинских частей ЮВО, Черноморского флота и медицинского отряда специального назначения 1472-го военно-морского клинического госпиталя.

Военные медики выполнят нормативы по стрельбе из штатного оружия, вождению специальной медицинской военной техники, преодолению полосы препятствий, поиску и эвакуации условно раненых с поля боя и оказания им первой медпомощи.

По результатам соревнований из военнослужащих, которые покажут наилучшие результаты во всех номинациях, будет сформирована команда ЮВО для участия во Всеармейском этапе конкурса профессионального мастерства «Военно-медицинская эстафета».