Водители российской военной базы в Армении держат экзамен на право управлять транспортным средством в горах

Военнослужащие выполнят более 50 нормативов в аварийных и контраварийных ситуациях, а также проявят свое мастерство при отработке вводных в условиях применения противником оружия массового поражения, сходе лавин, селей и камнепадов.

Военнослужащие российской военной базы в Армении приступили к сдаче нормативов и выполнению зачетных упражнений для получения допуска к управлению транспортными средствами в горной местности.

К практическим занятиям в сложных условиях горно-скалистой местности на высоте от 1,5 до 2,5 тыс. метров над уровнем моря привлечено более 500 военнослужащих из числа водителей таких транспортных средств, как автомобили КамАЗ, КРАЗ, «Урал» и УАЗ.

Для получения допуска в течение месячной подготовки по вождению молодые водители совершили 30, 50 и 100-километровые марши по пересеченной местности, населенным пунктам и автомагистралям Армении в дневное и ночное время суток в простых и сложных метеоусловиях.

Военнослужащие в ходе зачетных мероприятий выполнят более 50 нормативов в аварийных и контраварийных ситуациях, а также проявят свое мастерство при отработке вводных в условиях применения противником оружия массового поражения, сходе лавин, селей и камнепадов.

Для контроля за обучаемыми с воздуха будут наблюдать расчеты беспилотных летательных аппаратов, что позволит проверяющим в полном объеме аттестовать каждого водителя, внести корректировки в маршруты движения колонн, выявить ошибки.