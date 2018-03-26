Военная полиция сможет привлекать военнослужащих к административной ответственности 

Военные полицейские смогут привлекать военнослужащих к административной ответственности и непосредственно составлять протоколы о правонарушениях. Соответствующий законопроект 26 марта рекомендовал Госдуме принять в первом чтении Комитет палаты по государственному строительству.
Автором инициативы выступило Минобороны. Согласно документу, военные полицейские смогут привлекать военнослужащих к административной ответственности за курение и распитие алкоголя в запрещённых местах.
Административное взыскание будет применяться и к гражданскому персоналу Вооружённых сил, и к людям, находящимся на военных сборах.
Фиксировать и разбираться с административными правонарушениями гражданских военные полицейские смогут, только если протокол был составлен на территории воинской части или же нарушение произошло в момент исполнения гражданином своих служебных обязанностей.
Военная полиция была создана 1 декабря 2011 года и предназначена она для обеспечения в Вооружённых силах России правопорядка и воинской дисциплины.