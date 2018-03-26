Военная полиция сможет привлекать военнослужащих к административной ответственности

Военные полицейские смогут привлекать военнослужащих к административной ответственности и непосредственно составлять протоколы о правонарушениях. Соответствующий законопроект 26 марта рекомендовал Госдуме принять в первом чтении Комитет палаты по государственному строительству.

Автором инициативы выступило Минобороны . Согласно документу, военные полицейские смогут привлекать военнослужащих к административной ответственности за курение и распитие алкоголя в запрещённых местах.

Административное взыскание будет применяться и к гражданскому персоналу Вооружённых сил, и к людям, находящимся на военных сборах.

Фиксировать и разбираться с административными правонарушениями гражданских военные полицейские смогут, только если протокол был составлен на территории воинской части или же нарушение произошло в момент исполнения гражданином своих служебных обязанностей.